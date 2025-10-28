Δύσκολο βράδυ στην Τουρκία – Τα βίντεο από την στιγμή που χτυπάει ο εγκέλαδος, “δεν επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο” λέει ο Λέκκας

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Τουρκία μετά την ισχυρή δόνηση μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που χτύπησε το Μπαλικεσίρ το απόγευμα της Δευτέρας (27/10).

Ο σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός εξαιτίας του μικρού εστιακού βάθους σε αρκετές περιοχές, όπως στην Κωνσταντινούπολη Σμύρνη, Προύσσα, αλλά και τα νησιά του Αιγαίου. Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί των 4,2 βαθμών στις 22:50 και 23:04. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για νεκρούς, ωστόσο, ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι τραυματίστηκαν 19 άτομα από πτώσεις στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από σπίτια και καταστήματα. Οι κάτοικοι ξενύχτηκαν στους δρόμους.

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στα social media: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που σημειώθηκε στην περιοχή Σιντίργκι του Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες. Οι αρμόδιες μονάδες μας, ειδικά η AFAD, διεξάγουν σχολαστικά έρευνες. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Είθε ο Θεός να φυλάει τη χώρα και το έθνος μας από κάθε είδους καταστροφές».

Ευθύμης Λέκκας: “Δεν επηρεάζει καθόλου τον ελλαδικό χώρο”

Ο Ευθύμης Λέκκας φάνηκε να μην ανησυχεί για ενδεχόμενη αλυσιδωτή αντίδραση στον ελλαδικό χώρο μετά τον σεισμό 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Τουρκία χθες (27/10) το απόγευμα.

Ο Ευθύμης Λέκκας, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο Action24 ξεκαθάρισε ότι δεν επηρεάζονται οι σεισμογενείς πλάκες εντός του ελλαδικού χώρου. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, ήταν ξεκάθαρος ότι η δόνηση «αφορά μόνο την περιοχή που εκδηλώθηκε, δεν επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο, αλλά ούτε και την Τουρκία προς τα βόρεια, εκεί που υπάρχει το ρήγμα της Ανατολίας».

Όσον αφορά στο γεγονός ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Λέσβο και σε άλλα νησιά του βόρειοανατολικού Αιγαίου, ο κ. Λέκκας είπε ότι «ήταν επιφανειακός σεισμός, η απόσταση είναι σχετικά μικρή, οπότε είναι λογικό να είχαμε αίσθηση και στα νησιά.

Είναι εύλογο να γίνεται αντιληπτός σε κάποιες αποστάσεις από το επίκεντρο» τόνισε.