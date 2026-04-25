Εμανουέλ Μακρόν: Ο διάλογος με τον κυβερνήτη της φρεγάτας «Κίμων» και η ερώτηση για την Κύπρο

Σε κλίμα υψηλού συμβολισμού και με αναφορές στη στρατηγική αλληλεγγύη Αθήνας και Παρισιού ολοκληρώθηκε η επίσκεψη των Κυριάκου Μητσοτάκη και Εμανουέλ Μακρόν στην πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra.

Ιδιαίτερη βαρύτητα προσέδωσε ο Γάλλος Πρόεδρος στην παρουσία του επί του σκάφους, αφήνοντας ένα μακροσκελές και εγκάρδιο μήνυμα στο βιβλίο επισκεπτών της φρεγάτας «Κίμων». Ο κ. Μακρόν έκανε λόγο για μια σχέση που βασίζεται σε «κοινά σχέδια» και αδιάρρηκτη φιλία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Είμαστε ενωμένοι στο όνομα της αλληλεγγύης και των κοινών οραμάτων Ελλάδας και Γαλλίας. Αισθανόμαστε υπερήφανοι για αυτή την πρώτη φρεγάτα, καρπό της συνεργασίας των βιομηχανιών μας, και προσβλέπουμε στα μελλοντικά μας σχέδια στην υπηρεσία της διμερούς μας φιλίας».

Επιχειρησιακή ετοιμότητα «επί του πεδίου»

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ο Εμανουέλ Μακρόν επέδειξε έντονο ενδιαφέρον για την πρόσφατη επιχειρησιακή δραστηριότητα του πλοίου. Σε διάλογο που είχε με τον Κυβερνήτη, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο Γάλλος Πρόεδρος ενημερώθηκε για την παραμονή της φρεγάτας στην Κύπρο, η οποία διήρκεσε περισσότερες από 40 ημέρες.

Όπως υπογράμμισε ο Κυβερνήτης στον κ. Μακρόν, η παρατεταμένη αυτή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική ευκαιρία για το πλήρωμα να δοκιμάσει τις προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες της φρεγάτας σε πραγματικές συνθήκες πεδίου, επιβεβαιώνοντας την υψηλή αποτρεπτική της ισχύ.