AI βίντεο δείχνει τον Ιησού Χριστό να χτυπάει τον Τραμπ και να τον πετάει στην κόλαση

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που αποδίδεται σε ανάρτηση ιρανικής πρεσβείας, στο οποίο ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται να επιτίθεται στον Ντόναλντ Τραμπ και να τον ρίχνει σε μια φλεγόμενη άβυσσο.

Αρχικά, προβάλλεται η εικόνα που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος ο Τραμπ στο Truth Social, όπου παρουσιάζεται ως μεσσιανική μορφή που «θεραπεύει» έναν άνθρωπο. Στη συνέχεια, το σκηνικό μεταβάλλεται, με τον Ιησού να υιοθετεί επιθετική στάση και να του λέει «η ώρα της κρίσης σου έφτασε», πριν τον χτυπήσει και τον οδηγήσει στην «κόλαση».

Την αρχική ανάρτηση υπερασπίστηκε ο Τραμπ και υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για θρησκευτική απεικόνιση, αλλά για συμβολισμό.

Όπως δήλωσε, θεωρούσε ότι η εικόνα τον παρουσίαζε ως γιατρό ή εργαζόμενο του Ερυθρός Σταυρός, τονίζοντας ότι στόχος ήταν να δείξει ότι «βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι».

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ για βλασφημία, φτάνοντας στο σημείο να τον χαρακτηρίσουν ακόμη και «Αντίχριστο», επικαλούμενοι αποσπάσματα από την Αποκάλυψη του Ιωάννη.

Ταυτόχρονα, πολλοί εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη σύνδεση ενός πολιτικού προσώπου με θρησκευτικές μορφές, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους απεικονίσεις θεωρούνται προσβλητικές για τα θρησκευτικά αισθήματα.

Το θέμα απέκτησε και διπλωματικές προεκτάσεις, με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, να παρεμβαίνει δημόσια. Σε ανάρτησή του, καταδίκασε τα σχόλια του Τραμπ προς τον Πάπα, υπογραμμίζοντας ότι «η προσβολή του Ιησού, προφήτη της ειρήνης και της αδελφοσύνης, δεν είναι αποδεκτή».

Η υπόθεση συνδέεται και με τη δημόσια αντιπαράθεση του Τραμπ με τον Πάπας Λέων, τον οποίο είχε επικρίνει, λέγοντας ότι «δεν κάνει καλή δουλειά».

Ο Πάπας από την πλευρά του απέφυγε να οξύνει τους τόνους, λέγοντας ότι δεν επιθυμεί αντιπαράθεση, αλλά επισήμανε ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο που αλλοιώνει το νόημα του.