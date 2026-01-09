Διάγγελμα Χαμενεΐ: “Ταραξίες καταστρέφουν το Ιράν για να ευχαριστήσουν τον Τραμπ, βαμμένα με αίμα τα χέρια του”

Να ασχοληθεί με τα προβλήματα στη χώρα του κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, σε διάγγελμά του σήμερα Παρασκευή 9/1, εν μέσω των μαζικών αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων που σάρωσαν και χθες Πέμπτη ολόκληρη τη χώρα.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν κάλεσε τους συμπατριώτες του να διατηρήσουν την ενότητά τους και να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο κατηγόρησε ότι υποκινεί τα επεισόδια.

«Ένα ενωμένο έθνος μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε εχθρό», είπε ο Αλί Χαμενεΐ αναφερόμενος στις μαζικές διαδηλώσεις. «Υπάρχουν κάποιοι ταραξίες που θέλουν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταστρέφοντας δημόσια περιουσία». Ο ίδιος κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επικεντρωθεί στα προβλήματα της χώρας του.

Σχολιάζοντας τα αιματηρά επεισόδια που έγιναν το βράδυ της Πέμπτης με δεκάδες νεκρούς τόνισε: «Υπάρχουν εκείνοι που το έργο τους είναι η καταστροφή. Χθες το βράδυ στην Τεχεράνη, και σε ορισμένα άλλα μέρη, ένα τσούρμο βάνδαλοι ήρθαν και κατέστρεψαν ένα κτίριο που ανήκει στην ίδια τους τη χώρα. Κατέστρεψαν ένα συγκεκριμένο κτίριο μόνο και μόνο για να ευχαριστήσουν τον Πρόεδρο της Αμερικής». Iran is undergoing a revolution and perhaps the largest explicitly anti-Islamic regime protests in history. This is the capital Tehran.



Protesters are taking over cities across the country and the regime now faces a REAL chance of falling.



I ask again, why is the media silent? pic.twitter.com/dpHZcDaRxt January 9, 2026

Όσον αφορά στον Πρόεδρο των ΗΠΑ υποστήριξε ότι: «Τα χέρια του είναι βαμμένα με το αίμα χιλιάδων Ιρανών. Στον πόλεμο των δώδεκα ημερών, πάνω από 1.000 συμπατριώτες μας —εκτός από τους διοικητές, τους επιστήμονες και τους αξιωματούχους, από τους απλούς ανθρώπους— μαρτύρησαν. Αυτό το άτομο είπε ότι «Έδωσα την εντολή. Διοικούσα κατά τη διάρκεια του πολέμου». Έτσι, ομολόγησε ότι τα χέρια του είναι βαμμένα με το αίμα των Ιρανών». ❗️ Trump said the US would strike Iran “very hard” and “make it pay a hellish price” if the authorities kill any protesters



Protests in Iran have reached unprecedented scale, with clashes with the ayatollahs’ security forces becoming routine.



Today, protests took place in more… pic.twitter.com/olalwA1JCY— NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2026

Υπενθυμίζεται ότι τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές της χώρας αναφέρθηκαν με… καθυστέρηση σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κρατικής τηλεόρασης, τα επεισόδια προκλήθηκαν από «τρομοκρατικά στοιχεία» που φέρονται να συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Απειλές Τραμπ στην Τεχεράνη

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με «ισχυρή αντίδραση» εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση που το καθεστώς της Τεχεράνης καταστείλει με βία τις διαδηλώσεις, αν και ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι.

«Έχω ενημερώσει ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, κάτι που συχνά κάνουν κατά τη διάρκεια των ταραχών… θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Όταν ο παρουσιαστής ανέφερε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες διαδηλωτές, ο Τραμπ απάντησε ότι ορισμένοι θάνατοι οφείλονται σε ποδοπάτημα και όχι απαραίτητα σε δράση των Αρχών. «Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να θεωρήσω κάποιον υπεύθυνο γι’ αυτό, αλλά… τους έχει γίνει σαφές — ακόμη πιο έντονα απ’ ό,τι σας μιλάω τώρα — ότι αν το κάνουν, θα πληρώσουν πολύ ακριβά».

«Πρέπει να αισθάνεστε έντονα για την ελευθερία… Είστε γενναίοι άνθρωποι. Είναι ντροπή για την πατρίδα σας το τι έχει συμβεί. Το Ιράν υπήρξε μια σπουδαία χώρα» είπε ακόμα ο Τραμπ.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Ρεζά Παχλαβί, γιο του πρώην Σάχη του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι προς το παρόν δεν θεωρεί σκόπιμο να γίνει κάτι τέτοιο: «Τον έχω παρακολουθήσει και φαίνεται καλός άνθρωπος, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν κατάλληλο αυτή τη στιγμή. Ας αφήσουμε όλους να εκφραστούν και θα δούμε ποιος θα αναδειχθεί».

Νωρίτερα, η Γαλλία κάλεσε τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση απέναντι σε όσους διαδηλώνουν κατά της κυβέρνησης στη χώρα, ανέφερε γαλλική διπλωματική πηγή.