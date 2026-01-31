Διαδοχικές εκρήξεις στο Ιράν – Ζημιές σε οκταώροφο κτίριο και τέσσερις νεκροί (Εικόνες & Βίντεο)
Ανάμεσά τους δύο ανήλικα παιδιά
Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα (31.01) σε κτίριο του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς του νοτίου Ιράν στον Κόλπο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, χωρίς να είναι γνωστή προς το παρόν η αιτία της.
Η κρατική τηλεόραση υπογράμμισε πως η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε.
Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι “εντελώς ψευδείς”.
Ο επικεφαλής των Υπηρεσιών Πυρασφάλειας και Ασφάλειας της Αχβάζ, Μπαμπάκ Ραμπέι, δήλωσε στο πρακτορείο ISNA ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Κιανσάχρ, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας — τον πατέρα, τη μητέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά τους.
Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια, ανάμεσά τους ένα τρίχρονο παιδί και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
