Διαδοχικές εκρήξεις στο Ιράν – Ζημιές σε οκταώροφο κτίριο και τέσσερις νεκροί (Εικόνες & Βίντεο)

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα (31.01) σε κτίριο του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς του νοτίου Ιράν στον Κόλπο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, χωρίς να είναι γνωστή προς το παρόν η αιτία της.

Η κρατική τηλεόραση υπογράμμισε πως η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε.

A powerful explosion was reported in the Azadegan district of Bandar Abbas, Hormozgan Province, Iran. pic.twitter.com/Z243gc05mi— Tehran Times (@TehranTimes79) January 31, 2026

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι “εντελώς ψευδείς”. Director General of Crisis Management of Hormozgan Province said: This incident involved an explosion at a residential house on Moallem Boulevard in Bandar Abbas.https://t.co/wYurukt2y5 pic.twitter.com/rpojgJOY0W January 31, 2026

Ο επικεφαλής των Υπηρεσιών Πυρασφάλειας και Ασφάλειας της Αχβάζ, Μπαμπάκ Ραμπέι, δήλωσε στο πρακτορείο ISNA ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Κιανσάχρ, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας — τον πατέρα, τη μητέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια, ανάμεσά τους ένα τρίχρονο παιδί και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.