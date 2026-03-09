Δείτε τον μαύρο καπνό που έκρυψε τον ήλιο πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης (βίντεο)

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να μαίνεται με ολοένα και πιο επικίνδυνες εξελίξεις – και οι εικόνες που φτάνουν από την πρωτεύουσα του Ιράν δεν έχουν προηγούμενο. Χθες το πρωί στην Τεχεράνη, ο ήλιος δεν φάνηκε ποτέ στον ουρανό καθώς ολόκληρη η πόλη βυθίστηκε σε έναν πυκνό, μαύρο θόλο καπνού που κάλυψε το φως και δημιούργησε απόκοσμες σκηνές στην πρωτεύουσα.

Το φαινόμενο δεν ήταν αποτέλεσμα φυσικής αιτίας αλλά συνέπεια των συνεχιζόμενων επιθέσεων: στρατηγικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αποθήκες καυσίμων στην Τεχεράνη δέχθηκαν πλήγματα, προκαλώντας τεράστιες εκρήξεις, πυρκαγιές και τεράστιους πυλώνες μαύρου καπνού που υψώθηκαν στον ουρανό.

Τα πλάνα που κυκλοφορούν δείχνουν εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική σκηνή αποκάλυψης: φλεγόμενα αποθέματα καυσίμων, αδιάλειπτες φλόγες και σύννεφα από καπνό που σκεπάζουν την πόλη, καθώς οι κάτοικοι ξυπνούσαν αντιμέτωποι με ένα σκοτεινό ουρανό αντί για το φως της μέρας.

Οι κάτοικοι περιγράφουν μια πρωτοφανή και επιβαρυμένη ατμόσφαιρα, με τον καπνό να καλύπτει την πόλη και να δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες για την υγεία. Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες να μειώσουν τις μετακινήσεις τους, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να προστατεύσουν τα τρόφιμα και τα ζώα τους από την τοξική ατμόσφαιρα.

Η πρώην φωτεινή Τεχεράνη μεταμορφώθηκε μέσα σε λίγες ώρες σε ένα μέρος όπου ο καπνός έχει καταλάβει τον ουρανό και η καθημερινότητα έχει πληγεί βαθιά – όχι μόνο από τις εκρήξεις, αλλά και από τις συνέπειες της σύγκρουσης που συνεχώς κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή.