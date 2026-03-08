Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: Τεράστιες φλόγες σκέπασαν την Τεχεράνη μετά από επιθέσεις του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ξανά, έπειτα από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην ιρανική πρωτεύουσα, όπου μεγάλη πυρκαγιά προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται στον ουρανό της Τεχεράνης, φωτίζοντας τη νύχτα και δημιουργώντας σκηνικό μεγάλης αναστάτωσης.

🚨 NEW VIDEO: The Tehran oil depot is completely engulfed in flames — massive fireballs and thick smoke now dominating the skyline as the facility burns out of control. pic.twitter.com/2yZwKqoANT— Hans Herberg (@HANSFORNJ) March 8, 2026

Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μία εγκατάσταση επιμελητείας που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση πετρελαϊκών προϊόντων επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στην Τεχεράνη και τις γύρω περιοχές. Όπως ανέφερε ο ίδιος, από τα πλήγματα έχασαν τη ζωή τους τέσσερα άτομα. 🚨 HOLY SMOKES. Massive fires breaking out in Tehran after strikes on oil depots causes oil to FLOOD along the sewer system



The regime is furious. Their key infrastructure is now a target.



It gets worse EVERY HOUR for Iran. SURRENDER!pic.twitter.com/CrwMwjr6g3 March 8, 2026

Ο επικεφαλής της εθνικής εταιρείας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων, Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι οι πέντε εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές, ωστόσο η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Βίντεο καταγράφουν τις φλόγες

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη φωτιά να εξαπλώνεται κοντά στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου Shahran, στα βορειοδυτικά της Τεχεράνης. Στα πλάνα διακρίνονται μεγάλες φλόγες και πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή, με τις εικόνες να διαδίδονται γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα. 💢 WATCH: Video shows a massive fire at the Aqdasiyeh oil depot in northeastern Tehran, near the end of Arash Highway in the Sohank area. The depot is a major fuel storage and distribution facility, and footage shows large explosions and towering flames rising above the complex… https://t.co/XDLAOvOrOl pic.twitter.com/f6Dte7TOAG ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 7, 2026

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποίησε επιθέσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην ιρανική πρωτεύουσα, γεγονός που φαίνεται να συνδέεται με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή.

Στόχος ξανά οι εγκαταστάσεις Shahran

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Shahran έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο επιθέσεων. Το συγκρότημα είχε δεχθεί πλήγμα και τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που έγινε γνωστή ως «Πόλεμος των 12 Ημερών».

🚨 Israel strikes Iranian oil infrastructure in major escalation



Israeli aircraft struck energy facilities around Tehran on Saturday, with Israeli Channel 14 reporting that about 30 large oil storage tanks at Iran’s largest refinery were targeted in one of the most significant… pic.twitter.com/FTJS4qlcgZ — Drop Site (@DropSiteNews) March 7, 2026

«Η νύχτα έγινε μέρα»

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές έντονου τρόμου. Ένας μάρτυρας δήλωσε στο BBC ότι «ήταν σαν η νύχτα να είχε μετατραπεί σε μέρα» εξαιτίας της φωτιάς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι φλόγες εξαπλώθηκαν μέχρι την κοντινή λεωφόρο Koohsar, όπου φέρεται να τυλίχθηκαν στις φλόγες κατοικίες και καταστήματα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή.