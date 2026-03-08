Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: Τεράστιες φλόγες σκέπασαν την Τεχεράνη μετά από επιθέσεις του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
Συνεχίζεται για 9η ημέρα ο πόλεμος
Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ξανά, έπειτα από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην ιρανική πρωτεύουσα, όπου μεγάλη πυρκαγιά προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους.
Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται στον ουρανό της Τεχεράνης, φωτίζοντας τη νύχτα και δημιουργώντας σκηνικό μεγάλης αναστάτωσης.
Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μία εγκατάσταση επιμελητείας που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση πετρελαϊκών προϊόντων επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στην Τεχεράνη και τις γύρω περιοχές. Όπως ανέφερε ο ίδιος, από τα πλήγματα έχασαν τη ζωή τους τέσσερα άτομα.
Ο επικεφαλής της εθνικής εταιρείας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων, Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι οι πέντε εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές, ωστόσο η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.
Βίντεο καταγράφουν τις φλόγες
Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη φωτιά να εξαπλώνεται κοντά στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου Shahran, στα βορειοδυτικά της Τεχεράνης. Στα πλάνα διακρίνονται μεγάλες φλόγες και πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή, με τις εικόνες να διαδίδονται γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα.
Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποίησε επιθέσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην ιρανική πρωτεύουσα, γεγονός που φαίνεται να συνδέεται με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή.
Στόχος ξανά οι εγκαταστάσεις Shahran
Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Shahran έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο επιθέσεων. Το συγκρότημα είχε δεχθεί πλήγμα και τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που έγινε γνωστή ως «Πόλεμος των 12 Ημερών».
«Η νύχτα έγινε μέρα»
Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές έντονου τρόμου. Ένας μάρτυρας δήλωσε στο BBC ότι «ήταν σαν η νύχτα να είχε μετατραπεί σε μέρα» εξαιτίας της φωτιάς.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι φλόγες εξαπλώθηκαν μέχρι την κοντινή λεωφόρο Koohsar, όπου φέρεται να τυλίχθηκαν στις φλόγες κατοικίες και καταστήματα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις