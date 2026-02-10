Δείτε το εντυπωσιακό time-lapse από το φετινό Super Bowl με τον Bad Bunny (βίντεο)
Πώς μεταμορφώθηκε το στάδιο και στήθηκε το σκηνικό
Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, το στάδιο του Super Bowl μεταμορφώθηκε πλήρως, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα, με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny, που εντυπωσίασε τους θεατές σε όλο τον κόσμο.
Σε ένα εντυπωσιακό time-lapse βίντεο, βλέπουμε την αρένα να αλλάζει μορφή και να μετατρέπεται σε μια σκηνή εμπνευσμένη από το Πουέρτο Ρίκο, την πατρίδα του Bad Bunny.
@aztecadeportes TIME LAPSE DEL ESCENARIO DE BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL 😱 Un trabajo impecable que se ejecutó en muy poco tiempo, el puertorriqueño sorprendió con la escenografía que hace alusión a su último álbum Debí Tirar Más Fotos 👏 #RitualNFL #TenemosElFlow #RitualINoLVIDABLE #SuperBowl #SuperBowlLX #TikTokDeportes ♬ sonido original – AztecaDeportes
Στο κέντρο της σκηνής κυριάρχησαν τεράστιες κατασκευές που θύμιζαν χωράφια με ζαχαροκάλαμα, με μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια: τα «φυτά» ήταν στην πραγματικότητα άνθρωποι, οι οποίοι σχημάτιζαν με τα σώματά τους το σκηνικό.
@gretalouisetome
I’ve never been more jealous of a tree ♬ live your life – audiobear
Η εικόνα αυτή δημιούργησε μια εντυπωσιακή οπτική ψευδαίσθηση, αποτυπώνοντας τη σύνδεση της μουσικής, της παράδοσης και της σύγχρονης pop κουλτούρας.
@barstoolsports The bushes won the Super Bowl halftime show 🤣 (🎥:@Aidan Carnahan) #superbowl #badbunny ♬ original sound – Barstool Sports
Η προετοιμασία της σκηνής κράτησε ώρες, όμως μέσα από το time-lapse βίντεο συμπυκνώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα, αποκαλύπτοντας τη δουλειά δεκάδων τεχνικών και χορευτών που συνεργάστηκαν για να στηθεί το φαντασμαγορικό σκηνικό.
Το αποτέλεσμα δικαίωσε την προσπάθεια, καθώς το halftime show αποτέλεσε ένα από τα πιο συζητημένα σημεία της φετινής διοργάνωσης.
Το βίντεο με τη μεταμόρφωση του σταδίου κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως το Super Bowl δεν είναι μόνο αθλητικό γεγονός, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά και καλλιτεχνικά θεάματα στον κόσμο.
