Δείτε το εντυπωσιακό time-lapse από το φετινό Super Bowl με τον Bad Bunny (βίντεο)

Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, το στάδιο του Super Bowl μεταμορφώθηκε πλήρως, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα, με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny, που εντυπωσίασε τους θεατές σε όλο τον κόσμο.

Σε ένα εντυπωσιακό time-lapse βίντεο, βλέπουμε την αρένα να αλλάζει μορφή και να μετατρέπεται σε μια σκηνή εμπνευσμένη από το Πουέρτο Ρίκο, την πατρίδα του Bad Bunny.

Στο κέντρο της σκηνής κυριάρχησαν τεράστιες κατασκευές που θύμιζαν χωράφια με ζαχαροκάλαμα, με μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια: τα «φυτά» ήταν στην πραγματικότητα άνθρωποι, οι οποίοι σχημάτιζαν με τα σώματά τους το σκηνικό.

Η εικόνα αυτή δημιούργησε μια εντυπωσιακή οπτική ψευδαίσθηση, αποτυπώνοντας τη σύνδεση της μουσικής, της παράδοσης και της σύγχρονης pop κουλτούρας.

Η προετοιμασία της σκηνής κράτησε ώρες, όμως μέσα από το time-lapse βίντεο συμπυκνώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα, αποκαλύπτοντας τη δουλειά δεκάδων τεχνικών και χορευτών που συνεργάστηκαν για να στηθεί το φαντασμαγορικό σκηνικό.

Το αποτέλεσμα δικαίωσε την προσπάθεια, καθώς το halftime show αποτέλεσε ένα από τα πιο συζητημένα σημεία της φετινής διοργάνωσης.

Το βίντεο με τη μεταμόρφωση του σταδίου κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως το Super Bowl δεν είναι μόνο αθλητικό γεγονός, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά και καλλιτεχνικά θεάματα στον κόσμο.