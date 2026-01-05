Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Δανία: Ο Τραμπ “δυστυχώς σοβαρολογεί” όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία, δηλώνει η Φρεντέρικσεν

«Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τα πάντα σταματούν»

Δανία: Ο Τραμπ “δυστυχώς σοβαρολογεί” όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία, δηλώνει η Φρεντέρικσεν
ΠΗΓΗ: Unsplash
DEBATER NEWSROOM

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σοβαρολογεί όταν λέει ότι θέλει να καταλάβει τη Γροιλανδία, μολονότι τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία έχουν απορρίψει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Δυστυχώς, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τον Αμερικανό πρόεδρο όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία», είπε στη δημόσια τηλεόραση DR η πρωθυπουργός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κατέστησα πολύ σαφή τη στάση του Βασιλείου της Δανίας και η Γροιλανδία έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποτελέσει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

«Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τα πάντα σταματούν», υπογράμμισε η Φρεντέρικσεν.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ