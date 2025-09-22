Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης – Εμφανίστηκαν drones στον εναέριο χώρο
Συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Δανίας καθώς μετά την εμφάνιση drones στον εναέριο χώρο έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις Αρχές της Δανίας, το αεροδρόμιο έκλεισε, με τις πτήσεις να εκτρέπονται καθώς υπάρχουν αναφορές για θεάσεις «μεγάλων» drones πάνω από τη Δανία.
🚨 🇩🇰 Copenhagen Airport shut down and flights diverted after police report sightings of ‘large’ drones over Denmark. pic.twitter.com/8P50u0bcmY— the Pulse (@thePulseGlobal) September 22, 2025
