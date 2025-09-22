iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης – Εμφανίστηκαν drones στον εναέριο χώρο

Συναγερμός στις Αρχές

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Δανίας καθώς μετά την εμφάνιση drones στον εναέριο χώρο έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις Αρχές της Δανίας, το αεροδρόμιο έκλεισε, με τις πτήσεις να εκτρέπονται καθώς υπάρχουν αναφορές για θεάσεις «μεγάλων» drones πάνω από τη Δανία.

