CNN: «Υπήρξε επικοινωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Τεχεράνη» αναφέρει πηγή από το Ιράν

Μια ιρανική πηγή δήλωσε στο CNN την Τρίτη ότι υπήρξε «επαφή» μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τεχεράνης και ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να ακούσει «βιώσιμες» προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον, τις τελευταίες ημέρες, αλλά τίποτα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο των πλήρων διαπραγματεύσεων», ανέφερε η πηγή. «Έχουν ληφθεί μηνύματα μέσω διαφόρων μεσαζόντων για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου».

«Οι προτάσεις που εξετάζονται δεν στοχεύουν απλώς στην επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, αλλά σε μια συγκεκριμένη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», πρόσθεσαν χωρίς να επεκταθούν σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η πηγή αρνήθηκε να σχολιάσει τις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και τόνισε ότι η θέση του Ιράν ήταν πάντα σαφής: η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εξετάσει οποιαδήποτε βιώσιμη πρόταση.

«Το Ιράν δεν ζητά συνάντηση ή άμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι πρόθυμο να ακούσει εάν υπάρξει ένα σχέδιο για μια βιώσιμη συμφωνία που θα διαφυλάσσει τα εθνικά συμφέροντα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δήλωσε η πηγή.

«Το Ιράν είναι έτοιμο να παράσχει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά δικαιούται την ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας». Η πηγή επέμεινε ότι οποιαδήποτε πρόταση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον τερματισμό όλων των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν.