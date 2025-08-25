CNN: Οι πραγματικοί στόχοι του Τραμπ μετά την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον – Στο στόχαστρο οι “δημοκρατικές” πόλεις

Ανοιχτό πόλεμο κατά των πολιτικών του αντιπάλων έχει κηρύξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφαση του να αναπτύξει δυνάμεις της εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, πόλη που παραδοσιακά διοικείται από Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, η επιθετική ρητορική του Τραμπ, που ισχυρίζεται ότι το έγκλημα είναι εκτός ελέγχου, η οποία συχνά είναι παραπλανητική, αποτελεί κλασική σελίδα από το εγχειρίδιο των αυταρχικών ηγετών και θα μπορούσε να προκαλέσει έντονες εντάσεις μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των πολιτειών σχετικά με τα όρια της συνταγματικής και νομικής του εξουσίας.

Οι απειλές του προέδρου ώθησαν τους ανήσυχους Δημοκρατικούς την Κυριακή να προειδοποιήσουν ότι δεν θα υπήρχε καμία δικαιολογία για να στείλει στρατεύματα σε πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς. Στο πλαίσιο αυτό, απειλεί να στείλει την Εθνοφρουρά και ομοσπονδιακές δυνάμεις σε πόλεις όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, η Βαλτιμόρη και το Όκλαντ. Η προοπτική αυτή δημιουργεί πολιτική ένταση και εγείρει ερωτήματα γύρω από τα όρια των προεδρικών αρμοδιοτήτων.

«Θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου και όχι απλώς να επιτρέπουμε στον Ντόναλντ Τραμπ να παίζει παιχνίδια με τις ζωές του αμερικανικού λαού στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να δημιουργήσει μια κρίση και να αποσπάσει την προσοχή, επειδή είναι βαθιά αντιδημοφιλής», δήλωσε ο ηγέτης της Δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, στην εκπομπή «State of the Union» του CNN, Ντάνα Μπας.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι « το Σικάγο θα είναι ο επόμενος » στόχος μας, ενώ στη συνέχεια θα «βοηθήσει» τη Νέα Υόρκη. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ κατονόμασε επίσης τη Βαλτιμόρη και το Όκλαντ της Καλιφόρνια, όπου υποστήριξε ότι η εγκληματικότητα είναι «πολύ άσχημη».

Το CNN ανέφερε το Σάββατο ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει εδώ και εβδομάδες να στείλει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσα στρατεύματα θα σταλούν στο Σικάγο ή πότε θα ξεκινήσει η ανάπτυξη τους.

Για το αμερικανικό ΜΜΕ πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό μοτίβο με την ρητορική που δημιουργεί μια αίσθηση έκτακτης ανάγκης που δικαιολογεί την ενίσχυση των προεδρικών εξουσιών. Ωστόσο το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η αριθμοί διαψεύδουν αυτήν την αίσθηση του κατεπείγοντος που επιχειρεί να δημιουργεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην Ουάσιγκτον, για παράδειγμα, η εγκληματικότητα μειώθηκε το 2024 και το 2025. Στο Σικάγο, οι ανθρωποκτονίες έχουν μειωθεί κατά 31% και οι πυροβολισμοί κατά 36% από την αρχή της χρονιάς. Παρ΄όλα αυτά, η ανησυχία των πολιτών παραμένει γύρω από το πώς αντιμετωπίζεται η εγκληματικότητα, κάτι που ο Τραμπ εκμεταλλεύεται πολιτικά.

Η ατζέντα του Τραμπ

Η αποστολή ομοσπονδιακών στρατευμάτων χωρίς τη συναίνεση των τοπικών αρχών αποτελεί μια πολύ οριακή, θεσμικά, ενέργεια που κατά πολλούς παραβιάζει την κυριαρχία των πολιτειών.

Η κήρυξη μιας ακόμη εθνικής έκτακτης ανάγκης για την ομοσπονδιοποίηση των εφεδρικών στρατευμάτων της Εθνοφρουράς, τα οποία κανονικά διοικούνται από έναν κυβερνήτη πολιτείας, θα πυροδοτούσε νομικές αντιπαραθέσεις σχετικά με την μέθοδο του Τραμπ.

Μια καταστολή σε ένα μέρος όπως το Σικάγο θα έδινε επίσης στον Τραμπ την ευκαιρία να εντείνει την προσπάθεια μαζικών απελάσεων με αύξηση των δυνάμεων, σε μια εποχή που φαίνεται ολοένα και περισσότερο ότι αυτός είναι ο βασικός του στόχος στην Ουάσινγκτον.

Όπως συνέβη στην Ουάσινγκτον, μια καταστολή στο Σικάγο θα έδινε στον Τραμπ μια ακόμη ευκαιρία να επιβάλει τη συντηρητική του εξουσία και τις αυταρχικές του τάσεις σε έναν πληθυσμό που ψήφισε συντριπτικά την αντίπαλό του, την πρώην αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις, το 2024.

Ανάλυση του CNN σε κυβερνητικά δεδομένα διαπίστωσε ότι την πρώτη εβδομάδα αφότου η κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της αστυνομικής δύναμης της Ουάσινγκτον και ανέπτυξε ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατεύματα στους δρόμους, υπήρξε μια μέτρια μείωση στα αναφερόμενα εγκλήματα, ενώ οι συλλήψεις μεταναστών αυξήθηκαν δεκαπλάσια από τους τυπικούς αριθμούς συλλήψεων της ICE.

Η στρατηγική του Τραμπ εγκλωβίζει τους Δημοκρατικούς σε ένα πολιτικά επικίνδυνο δίλημμα. Αν αντιταχθούν σθεναρά στις ομοσπονδιακές παρεμβάσεις, κινδυνεύουν να κατηγορηθούν ότι αγνοούν την ανησυχία των πολιτών για την εγκληματικότητα. Αν συμβιβαστούν, νομιμοποιούν τις αυταρχικές μεθόδους του προέδρου.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή, ο δημοκρατικός Χακίμ Τζέφρις, τόνισε ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν ασφαλέστερες γειτονιές, αλλά μέσα από πολιτικές που αντιμετωπίζουν τις ρίζες του προβλήματος όπως τον ανεξέλεγκτο αριθμό όπλων, την κρίση ψυχικής υγείας, την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωφελούς αστυνόμευσης. Αντίθετα, ο Τραμπ, με τις περικοπές σε κοινωνικά προγράμματα, επιτείνει τις αιτίες που τροφοδοτούν την εγκληματικότητα, υποστήριξε.