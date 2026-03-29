CNN: «Η Τεχεράνη θα αποφασίσει για το τέλος του πολέμου» λέει Ιρανός αξιωματούχος

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στο CNN ότι η Τεχεράνη θα καθορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος και άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να διατηρήσει επιθετικές επιχειρήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, αντικρούοντας τις εκτιμήσεις των ΗΠΑ ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι προηγούμενες εκτιμήσεις των ΗΠΑ ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει μόνο λίγες ημέρες ήταν λανθασμένες και απέρριψε ως μη ρεαλιστικό τον ισχυρισμό του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ότι οι μάχες θα συνεχιστούν για μερικές εβδομάδες.

«Αυτός είναι ο πόλεμός μας και δεν θα σταματήσουμε να αμυνόμαστε μέχρι να διδάξουμε στον (πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ και στον (ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν) Νετανιάχου ένα ιστορικό μάθημα», δήλωσε ο αξιωματούχος στο CNN.

Ο αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι το οπλοστάσιο πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν είναι έτοιμο να υποστηρίξει μακροπρόθεσμες επιχειρήσεις και ισχυρίστηκε ότι το Ιράν ενισχύει την αεράμυνά του ενημερώνοντας τα πρότυπα ανάπτυξης, παρακολουθώντας τους διαδρόμους που χρησιμοποιούνται από τα μαχητικά αεροσκάφη για να εισέλθουν στον ιρανικό εναέριο χώρο και εισάγοντας νέο εξοπλισμό – βήματα που, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, θα επιβάλουν «σκληρότερους όρους» στους εχθρούς του Ιράν.

Ο Ρούμπιο δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γαλλία πριν από τη συνάντηση της Ομάδας των Επτά την Παρασκευή ότι «όταν τελειώσουμε με (το ιρανικό καθεστώς) εδώ τις επόμενες δύο εβδομάδες, θα είναι πιο αδύναμο από ό,τι ήταν στην πρόσφατη ιστορία».