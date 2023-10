Τρόμος σήμανε στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ καθώς όπως αναφέρουν τα ξένα ΜΜΕ η Χαμάς επιτέθηκε από την Γάζα με 150 ρουκέτες.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται και στα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας η Χαμάς προέβει σε καταιγισμό ρουκετών στην πόλη του Ισραήλ όπου και ακούστηκαν σειρήνες πολέμου, με τον κόσμο να είναι έντρομος.

Παράλληλα όπως αναφέρουν οι Ισραηλινοί υπήρξαν και εκρήξεις στο Τελ Αβίβ από τον καταιγισμό ρουκετών που εξαπέλυσε η Χαμάς.

Τουλάχιστον 200 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από τις σημερινές επιθέσεις της Χαμάς, μετέδωσε ο ισραηλινός σταθμός N12, σε νεότερο απολογισμό. Παράλληλα το ισραηλινό υπουργείο Υγείας τόνισαν ότι πάνω από 1.000 Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 232 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από σήμερα το πρωί στον παλαιστινιακό θύλακα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Παράλληλα 1.700 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Damage to an apartment complex in #TelAviv after rocket attack. #IsraelPalestineWar 🇮🇱 pic.twitter.com/qjK4EqrIGW

Από εκεί και πέρα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες οι σειρήνες ηχούν και στο Ρεχοβότ, τη Νες Ζιόνα, τη Ραμάτ Γκαν, τη Γιαβνέ, το Ρισόν Λεζιόμ, τη Γκιβαταγίμ, τη Ραμάτ Χασαρόν, την Πετάχ Τίκβα, το Κιριάτ Όνο, το Μπνέι Μπρακ, το Γκιβάτ Σμουέλ, το Μπίερ Γιάκοβ, τη Ράμλα, το Χολόν, το Μικβέ Ισραέλ, το Μπατ Γιαμ.

Al-Qassam Brigades:



" We are now directing a major rocket attack towards Tel Aviv in response to the bombing of a residential tower in the center of Gaza City ."



Meanwhile sirens in Tel Aviv. pic.twitter.com/tpmjS0Puec