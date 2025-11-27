Χονγκ Κονγκ: Η φονική πυρκαγιά “ανέβηκε” 32 ορόφους μέσα σε 5 λεπτά – Αγωνία για τους εκατοντάδες αγνοούμενους

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες και να αναζητούν τους εκατοντάδες αγνοούμενους στο συγκρότημα ουρανοξυστών στο Χονγκ Κονγκ, όπου ξέσπασε χθες Τετάρτη πυρκαγιά, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 55 άνθρωποι, στη χειρότερη τραγωδία που έχει γνωρίσει η ασιατική μητρόπολη εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά, που είχε επεκταθεί σε επτά από τα οκτώ κτίρια 31 ορόφων του συγκροτήματος κατοικιών Wang Fuk Court, έχει κατασβεστεί σε τέσσερα από αυτά και έχει τεθεί υπό έλεγχο στα άλλα τρία.

LIVE εικόνα από το σημείο:

Ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ έκανε νωρίτερα λόγο για 279 αγνοούμενους, όμως στο μεταξύ τα σωστικά συνεργεία ανακοίνωσαν ότι έχουν εντοπίσει κάποιους από αυτούς. Εξάλλου 900 ένοικοι των πολυώροφων κτιρίων έχουν μεταφερθεί σε οκτώ καταφύγια.

Εν τω μεταξύ, όπως δήλωσε εμπειρογνώμονας σε θέματα κτιρίων στο CNN, οι φλόγες «σκαρφάλωσαν» 32 ορόφους σε μόλις πέντε λεπτά, με τους ενοίκους να χρειάζονται τουλάχιστον 10 λεπτά χρόνο εκκένωσης.

Fire engulfs a residential building in Hong Kong https://t.co/CbZAe8vScz— Reuters (@Reuters) November 27, 2025

«Ο χρόνος εκκένωσης των ανθρώπων από ένα κτίριο 32 ορόφων είναι ουσιαστικά πολύ αργός», είπε ο Σινιάν Χουάνγκ, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος Δόμησης και Ενεργειακής Μηχανικής του Πολυτεχνείου του Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «χρειάζονται τουλάχιστον 10, 20 λεπτά. Αλλά η φωτιά εξαπλώθηκε στην κορυφή σε πέντε λεπτά ή λιγότερο».

«Γενικά μιλώντας, νομίζω ότι η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι τόσο κρίσιμη επειδή το κτίριο έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται τυχαία περιστατικά πυρκαγιάς, αλλά δεν έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται μια τόσο γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιάς έξω από το κτίριο που τελικά να εξαπλώνεται μέσα στο κτίριο», είπε ακόμα ο ίδιος.

Ο αναπληρωτής καθηγητής έκανε μάλιστα παραλληλισμούς με την πυρκαγιά στον πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου, την πιο φονική στη Βρετανία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 72 ανθρώπους επειδή το 24όροφο κτίριο ήταν καλυμμένο με εύφλεκτη επένδυση.

Χονγκ Κονγκ: Τρεις συλλήψεις για τη φονική πυρκαγιά

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο τεράστιο αυτό συγκρότημα κατοικιών, το οποίο βρισκόταν σε διαδικασία ανακαίνισης και επεσήμανε ότι έχει συλλάβει τρία πρόσωπα μετά τον εντοπισμό εύφλεκτων υλικών τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά «να εξαπλωθεί γρήγορα».

Οι τρεις άνδρες — δύο διευθυντές και ένας σύμβουλος μηχανικός της κατασκευαστικής εταιρείας– συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα κτίρια ήταν καλυμμένα με προστατευτικά φύλλα πλέγματος και πλαστικό που ενδέχεται να μην πληρούν τα πρότυπα πυρασφάλειας.

Επίσης κατά τις έρευνές της στο κτίριο που έμεινε ανέπαφο από την πυρκαγιά ανακάλυψε ότι ορισμένα παράθυρα ήταν σφραγισμένα με αφρώδες υλικό, το οποίο είχε τοποθετηθεί από την κατασκευαστική εταιρεία που εκτελούσε εργασίες ανακαίνισης εδώ και έναν χρόνο.