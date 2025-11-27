Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 55 οι νεκροί από την πύρινη “κόλαση” – Σε σοβαρή κατάσταση 45 άτομα (βίντεο)

Δεν έχει τέλος η τραγωδία που σημειώθηκε στο Χονγκ Κονγκ, με πυρκαγιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστες, κοστίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 55 ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον 279 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Παράλληλα, μεταξύ των δεκάδων νοσηλευόμενων, 45 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες εξακολουθούν να σβήνουν την πυρκαγιά στο Wang Fuk Court την ώρα που περίπου 900 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τους ουρανοξύστες.

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν, δύο διευθυντές και ένας σύμβουλος μιας κατασκευαστικής εταιρείας, για ανθρωποκτονία εξ αμελείας εξαιτίας της φονικής πυρκαγιάς.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τις αρχές.

Η φωτιά ξαπλώθηκε σε επτά πύργους στο Wang Fuk Court, ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Tai Po που φιλοξενούσε περισσότερους από 4.000 ανθρώπους.

Το συγκρότημα βρισκόταν υπό ανακαίνιση και ήταν περιτριγυρισμένο από σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυ ασφαλείας – μια τεχνική που συνηθίζεται στο Χονγκ Κονγκ.

Στο μεταξύ μια εντυπωσιακή αλυσίδα αλληλεγγύης έχει δημιουργηθεί αυθόρμητα γύρω από το τεράστιο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court, που αποτελείται από οκτώ πολυκατοικίες 31 ορόφων η κάθε μία, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία ανακαίνισης.

Σκηνές αλλοφροσύνης

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σπεύσει για να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες και για να βοηθήσουν στον εντοπισμό των αγνοούμενων.

«Είναι πραγματικά συγκινητικό. Το πνεύμα του Χονγκ Κονγκ, όταν κάποιος αντιμετωπίζει δυσκολίες, όλος ο κόσμος σπεύδει να τον υποστηρίξει», δήλωσε ο Στοουν Νγκάι, 38 ετών, ένας από τους οργανωτές ενός αυτοσχέδιου πόστου παροχής βοήθειας.

Οι ένοικοι του Wang Fuk Court διηγήθηκαν σκηνές αλλοφροσύνης.

«Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα», δήλωσε ένας άνδρας με το όνομα Σουέν. «Χτυπούσαμε πόρτες, χτυπούσαμε, ενημερώναμε τους γείτονες, τους λέγαμε να απομακρυνθούν», πρόσθεσε.

Ο 65χρονος Γιουέν, που ζει σε αυτό το συγκρότημα εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, εξήγησε ότι πολλοί από τους γείτονές του είναι ηλικιωμένοι και με περιορισμένη κινητικότητα. «Κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν καταλάβει ότι είχε ξεσπάσει πυρκαγιά και ενημερώθηκαν από το τηλέφωνο από τους γείτονές τους», εξήγησε.

Στο μεταξύ άνθρωποι έφταναν όλη τη νύκτα στα καταλύματα όπου μεταφέρθηκαν κάποιοι από τους πληγέντες για να δηλώσουν την εξαφάνιση μελών της οικογένειάς τους.

Ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιθεωρηθούν όλα τα μεγάλα εργοτάξια ανακαίνισης στην πόλη.

Οι πυρκαγιές αποτελούν εδώ και καιρό μάστιγα για το Χονγκ Κονγκ, ιδιαίτερα για τις φτωχότερες γειτονιές. Τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επιτρέψει να μειωθούν.

Ωστόσο ο κίνδυνος είναι αυξημένος καθώς το Χονγκ Κονγκ, όπου ζουν 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις παγκοσμίως, με περισσότερους από 7.100 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, πυκνότητα έως και τριπλάσια σε σχέση με τις πιο αστικοποιημένες περιοχές του κόσμου.