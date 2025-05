Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε σήμερα (02.05) το Πέρασμα Ντρέικ, τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο ακρωτήριο Χορν και την Ανταρκτική, ωθώντας τις Χιλιανές αρχές να εκδώσουν εντολή εκκένωσης περιοχών στο νότιο άκρο της χώρας, μετά την προειδοποίηση για τσουνάμι.

Το αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (USGS) εκτίμησε το σεισμό σε βαθμό 7,4 βαθμών με εστιακό βάθος 10 χλμ. στη θάλασσα. Η εκτίμηση του Γερμανικού Κέντρου Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ) για τη σεισμική δόνηση ήταν 7,3 βαθμών. Το Χιλιανό Σεισμολογικό Κέντρο έδωσε εκτίμηση για 7,5 βαθμούς.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 9:58 τοπική ώρα (15:58 ώρα Ελλάδας), 218 χλμ. νότια της πόλης Πουέρτο Ουίλιαμς και περίπου 2.500 χλμ. νότια της πρωτεύουσας Σαντιάγο, σύμφωνα με το Χιλιανό Σεισμολογικό Κέντρο.

Tsunami warning sirens in Puerto Williams, Chile

People are moving to higher ground after 7.4 Earthquake. pic.twitter.com/ImLCnigJzW