Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15.58 (ώρα Ελλάδος) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αργεντινής.

Η δόνηση ήταν αρκετά δυνατή κι έγινε αισθητή και στη Χιλή.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), λόγω του σεισμού, ο οποίος εκδηλώθηκε, λίγο πριν τις 9 το πρωί τοπική ώρα, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Όπως αναφέρει η Εθνική Υπηρεσία Πρόληψης και Αντιμετώπισης καταστροφών της Χιλής η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην περιοχή Μαγαγιάνες, που αποτελεί τη μεγαλύτερη βάσει έκτασης και τη δεύτερη πλέον αραιοκατοικημένη πόλη στα νότια της χώρας.

On 2025-05-02, at 12:58:29 (UTC), there was an earthquake around 222 km S of Ushuaia, Argentina. The depth of the hypocenter is about 48.0km, and the magnitude of the earthquake is estimated to be about 7.5.