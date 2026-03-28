Χεζμπολάχ και Ιράν εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους κατά του Ισραήλ – Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 28/3 στο Ισραήλ καθώς Χεζμπολάχ και Ιράν εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις.

Συγκεκριμένα, σειρήνες ήχησαν στη Γαλιλαία εν μέσω πυραυλικής επίθεσης της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο. Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιήθηκαν στη Μααλότ-Ταρσίχα και στις κοντινές πόλεις.

Παράλληλα, το Ιράν εξαπέλυσε με τη σειρά του επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, με σειρήνες να ηχούν σε πολλές περιοχές του Ισραήλ.

Από εκεί και πέρα, μια σειρά από ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το βράδυ την ιρανική πρωτεύουσα, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, καθώς ο πόλεμος με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζεται εδώ και σχεδόν ένα μήνα.

Οι εκρήξεις συνέχισαν να ακούγονται στο κέντρο της Τεχεράνης για αρκετά λεπτά, χωρίς ο στόχος να μπορεί να προσδιοριστεί.