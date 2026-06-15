Χεζμπολάχ: Απώθησε μια ισραηλινή μονάδα που προωθείτο κοντά στη Ναμπατίγια

Η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε απόψε ότι «απώθησε» μια ισραηλινή δύναμη που επιχειρούσε «να προωθηθεί» στον νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε νωρίτερα μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου και του μετώπου στον Λίβανο, όπως λέει το Ιράν.

Μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν «ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» εναντίον ισραηλινής δύναμης, την οποία αποτελούσαν «ένας εκσκαφέας και δύο άρματα Merkava». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μονάδα αυτή «προωθείτο» στα περίχωρα του Κφαρτεμπνίτ, κοντά στην πόλη Ναμπατίγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έβαλε στο στόχαστρο, στην ίδια περιοχή, ένα αυτοκίνητο, σκοτώνοντας τον οδηγό του, μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI. Αυτό ήταν το πρώτο φονικό πλήγμα στον Λίβανο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.