Χέγκσεθ: “Πετύχαμε συντριπτική νίκη, η πολεμική βιομηχανία του Ιράν έχει καταστραφεί εντελώς”

Οι ΗΠΑ κατήγαγαν αποφασιστική στρατιωτική νίκη κατά του Ιράν και το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι λειτουργικά κατεστραμμένο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση επίτευξης εκεχειρίας από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν ολοκληρωτικά την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ.

«Δεν μπορούν πλέον να κατασκευάζουν πυραύλους, ρουκέτες, εκτοξευτές ή drones, τα εργοστάσιά τους έχουν ισοπεδωθεί», υποστήριξε.

Μιλώντας στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν τόνισε ότι οι στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν έχουν επιτευχθεί, αλλά η κατάπαυση του πυρός αποτελεί μια παύση και στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να επαναλάβουν τις μάχες.

Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών είναι «έτοιμες» να επαναλάβουν τις μάχες με το Ιράν σε περίπτωση λήξης της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε χαρακτηριστικά.