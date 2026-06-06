Χέγκσεθ: Η Ευρώπη δέχεται εισβολή επικίνδυνων ιδεολογιών -Βάρκες καταφτάνουν στις ακτές της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ μίλησε στο αμερικανικό νεκροταφείο της Νορμανδίας στο Κολβίλ-συρ-Μερ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters προειδοποίησε το Σάββατο ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτό που χαρακτήρισε ως εισβολή επικίνδυνων ιδεολογιών που φτάνουν δια θαλάσσης, συνδέοντας τη μετανάστευση με την κληρονομιά της απόβασης της Ημέρας-Νορμανδία, σε δηλώσεις του στη Νορμανδία.

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Τα σχόλιά του απηχούν επικρίσεις που συχνά διατυπώνει η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ευρώπη, μια περιοχή που η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι παρεμποδίζεται από αδύναμες άμυνες, αδυναμία αντιμετώπισης της μετανάστευσης, άσκοπη γραφειοκρατία και «λογοκρισία» ακροδεξιών και εθνικιστικών φωνών για να τις εμποδίσει να ανέλθουν στην εξουσία.

«Δυστυχώς, σήμερα, διάφορες ευρωπαϊκές παραλίες κατακλύζονται από διαφορετικές, επικίνδυνες ιδεολογίες. Σε παραλίες στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, φτάνουν βάρκες και άνδρες», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ομιλία του στο Αμερικανικό Νεκροταφείο της Νορμανδίας στο Κολβίλ-συρ-Μερ.

«Πότε θα κάνουν κάτι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για αυτήν την εισβολή ή μήπως είναι πολύ αργά; Προσεύχομαι να μην το κάνουν, και πιστεύω πως όχι», είπε. Ο Χέγκσεθ μιλούσε κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την 82η επέτειο της συμμαχικής απόβασης στη Νορμανδία, όταν οι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις διέσχισαν τη Μάγχη για να ξεκινήσουν την απελευθέρωση της Δυτικής Ευρώπης από τη ναζιστική κατοχή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ — και του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς μόλις την Παρασκευή — έχουν συχνά επικρίνει τις ευρωπαϊκές χώρες για την αποτυχία τους να ελέγξουν τη μετανάστευση.

Ένα έγγραφο Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας των ΗΠΑ που εκδόθηκε πέρυσι προειδοποίησε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμική διαγραφή» και πρέπει να διορθώσει την πορεία της εάν θέλει να παραμείνει αξιόπιστος σύμμαχος των ΗΠΑ. Αυτό το έγγραφο – και άλλα σχόλια ανώτερων αξιωματούχων του Τραμπ – έχουν ανατρέψει τις μεταπολεμικές υποθέσεις σχετικά με τη στενή σχέση της Ευρώπης με τον ισχυρότερο σύμμαχό της και έχουν συγκεντρώσει τις σκέψεις σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στην επείγουσα ανάγκη διαφοροποίησης από την εξάρτηση από την αμερικανική τεχνολογία και άμυνα.