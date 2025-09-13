Σύζυγος Charlie Kirk: «Σου υπόσχομαι ότι δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει»

Η χήρα του Charlie Kirk, του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή και ένθερμου υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ που δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, δίνοντας την υπόσχεση να συνεχίσει την κληρονομιά που άφησε ο σύζυγός της.

Η Erika Kirk, η οποία μετά την άγρια δολοφονία του συζύγου της καλείται να μεγαλώσει μόνη δύο μικρά παιδιά, μίλησε από το γραφείο του συζύγου της στην Turning Point USA σε ένα βίντεο με τίτλο «Η αγαπημένη σύζυγος του Τσάρλι Κερκ, η κυρία Έρικα Κερκ, απευθύνεται στον λαό». Το βίντεο δημοσιεύτηκε στις σελίδες των κοινωνικών μέσων της οργάνωσης που είχε συνιδρύσει ο σύζυγός της.

Η Turning Point USA (TPUSA) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2012 από τον Charlie Kirk στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στοχεύει κυρίως τη νεολαία και τους φοιτητές, προωθώντας τις ιδέες της δεξιάς στις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ. Στα εν λόγω debates που διοργάνωνε ο Charlie Kirk σε αμερικάνικα πανεπιστήμια, αναλύονταν κυρίως θέματα όπως η θρησκεία, η φυλή, το φύλο, οι αμβλώσεις, η μετανάστευση και η οικονομία.

«Σου υπόσχομαι ότι δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει, αγάπη μου»

«Τσάρλι, σου υπόσχομαι ότι δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει, αγάπη μου. Υπόσχομαι ότι θα κάνω την Turning Point USA το μεγαλύτερο πράγμα που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα», δήλωσε η σύζυγός του.

«Οι κακοποιοί που ευθύνονται για τη δολοφονία του συζύγου μου δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει. Σκότωσαν τον Τσάρλι επειδή κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και της αγάπης του Θεού», είπε αρχικά.

«Αν πριν θεωρούσατε ισχυρή την αποστολή του συζύγου μου, δεν έχετε ιδέα», συνέχισε. «Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο. Δεν έχετε ιδέα. Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που έχετε ανάψει μέσα σε αυτή τη σύζυγο. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή», προσέθεσε.

«Μου άρεσε πολύ το ότι ένα από τα μότο του ήταν “ποτέ μην παραδίνεσαι”», είπε για τον αποθανόντα σύζυγό της. «Ποτέ δεν θα παραδοθούμε», σημείωσε.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον συνελήφθη την Παρασκευή σε σχέση με τη δολοφονία και αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του την Τρίτη.

Ευχαρίστησε τους αστυνομικούς, των οποίων οι προσπάθειες οδήγησαν στη σύλληψη του υπόπτου, και τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο, οι οποίοι, όπως είπε, εργάστηκαν ηρωικά για να προσπαθήσουν να σώσουν τη ζωή του συζύγου της.

Είπε ότι ο Τσάρλι Κερκ «ήταν ο τέλειος πατέρας… ο τέλειος σύζυγος». «Ποτέ δεν θα βρω τα λόγια για να περιγράψω την απώλεια που νιώθω στην καρδιά μου. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα τι σημαίνει όλο αυτό. Ξέρω ότι ο Θεός ξέρει, αλλά εγώ δεν ξέρω», είπε ακόμα.

Ακόμα ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του Ούσα Βανς.

Μάλιστα χαρακτήρισε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ «αγαπητό φίλο» του Τσάρλι Κερκ, ευχαριστώντας τον όσο και τη δεύτερη κυρία «για την αγάπη και την υποστήριξή τους».

«Τιμήσατε τον σύζυγό μου τόσο πολύ, φέρνοντάς τον πίσω στο σπίτι. Είστε και οι δύο καταπληκτικοί», είπε.

«Κύριε Πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε και ήξερε ότι και εσείς τον αγαπούσατε», είπε η Έρικα Κερκ. «Η φιλία σας ήταν εκπληκτική».

Ο Τσάρλι Κερκ ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών, με τη σύζυγό του να αναφέρεται στην αντίδραση της 3χρονης κόρης της το βράδυ της Πέμπτης όταν την ρώτησε: «Πού είναι ο μπαμπάς;».

«Πώς το λες σε ένα 3χρονο παιδί; Είναι 3 ετών», είπε. «Της είπα: «Μωρό μου, ο μπαμπάς σ’ αγαπάει πολύ. Μην ανησυχείς, είναι σε επαγγελματικό ταξίδι με τον Ιησού, για να μπορεί να σου αγοράζει τα μούρα που σου αρέσουν»».

Είπε ότι το Turning Point USA και η ραδιοφωνική εκπομπή και το podcast του Τσάρλι Κερκ θα συνεχίσουν, και ότι η φθινοπωρινή περιοδεία στα πανεπιστήμια θα πραγματοποιηθεί. «Θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες περιοδείες τα επόμενα χρόνια», είπε ακόμα η Έρικα Κερκ.

«Η αποστολή του συζύγου μου δεν θα τελειώσει, ούτε για μια στιγμή», είπε η Έρικα Κερκ. Ακόμα υπογράμμισε ότι η καρδιά της ήταν με τους υπαλλήλους του συζύγου της «που έχασαν έναν φίλο και έναν μέντορα».

«Το κίνημα που δημιούργησε ο σύζυγός μου δεν θα πεθάνει. Δεν θα πεθάνει. Αρνούμαι να το αφήσω να συμβεί», προσέθεσε.

Δήλωσε ότι ο σύζυγός της ήταν ένας καλός άνθρωπος που ήθελε να μείνει στην ιστορία για το θάρρος και την πίστη του και υποσχέθηκε ότι το κίνημά του θα συνεχιστεί.

Η Έρικα Κερκ δήλωσε ότι ο σύζυγός της «θα σταθεί στο πλευρό του σωτήρα του φορώντας το ένδοξο στέμμα του μάρτυρα». «Ο Τσάρλι έλεγε πάντα ότι όταν θα έφευγε από τη ζωή, ήθελε να τον θυμούνται για το θάρρος και την πίστη του», είπε.

«Αγαπούσε τη ζωή του», συνέχισε. «Αγαπούσε την Αμερική. Αγαπούσε τη φύση, η οποία τον βοηθούσε να νιώθει πάντα πιο κοντά στον Θεό». «Πάνω απ’ όλα, ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του και με αγαπούσε με όλη του την καρδιά, και το ήξερα αυτό κάθε μέρα», είπε ακόμα.

«Και σε έναν κόσμο γεμάτο χάος, αμφιβολίες και αβεβαιότητα, η φωνή του συζύγου μου θα παραμείνει και θα ηχεί πιο δυνατά και πιο καθαρά από ποτέ, και η σοφία του θα επιβιώσει», είπε ακόμα και προέτρεψε επίσης τους νέους να ενταχθούν στα παραρτήματα του Turning Point USA σε όλη τη χώρα.

«Αν δεν υπάρχει παράρτημα, αν δεν μπορείτε να βρείτε ένα, τότε δημιουργήστε ένα», είπε.

Η ομιλία της ήταν επίσης μια έκκληση προς τους νέους Αμερικανούς να αγκαλιάσουν τη χριστιανική πίστη και να ενταχθούν σε αυτό που αποκάλεσε «εκκλησία που πιστεύει στη Βίβλο».

«Τώρα και για όλη την αιωνιότητα θα στέκεται στο πλευρό του Σωτήρα του», είπε για τον σύζυγό της, «φορώντας το ένδοξο στέμμα του μάρτυρα».

Η Έρικα Κερκ μίλησε εκτενώς για τις χριστιανικές αξίες του συζύγου της, λέγοντας ότι αν είχε θέσει υποψηφιότητα, ο στόχος του θα ήταν να «αναζωογονήσει την αμερικανική οικογένεια» και ότι αφιέρωνε μεγάλο μέρος του χρόνου του ενθαρρύνοντας τους νέους να βρουν σύζυγο και να δημιουργήσουν οικογένεια. Είπε ότι ο αγώνας στον οποίο είχε αφιερωθεί δεν ήταν πολιτικός, αλλά «πάνω απ’ όλα πνευματικός».

«Ο πνευματικός αγώνας είναι αισθητός», είπε.

«Ξέρω ότι ο σύζυγός μου είναι ακόμα εδώ», είπε, «μας προσέχει».

Αναφέρθηκε επίσης σε αυτό που αποκάλεσε ένα από τα αγαπημένα του εδάφια της Βίβλου: «Άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη της».

Πηγές: CNN, NBC News, Guardian