Channel 12: Οι όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν φαίνεται να έχει υποβάλει μια σειρά από απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, στο πλαίσιο των έμμεσων συνομιλιών που ανακοίνωσε ο Τραμπ, αναφέρει το Channel 12.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ιρανοί αξιωματούχοι ζητούν ισχυρές εγγυήσεις ότι δεν θα ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, παράλληλα με μια νέα ρύθμιση για το Στενό του Ορμούζ που ουσιαστικά θα το έθετε υπό ιρανικό έλεγχο.

Το Channel 12 αναφέρει ότι το Ιράν απαιτεί επίσης το κλείσιμο των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε όλη την περιοχή και οικονομική αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Παράλληλα, το Ιράν μπορεί να είναι πρόθυμο να σταματήσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του για πέντε χρόνια, να «μειώσει» τον εμπλουτισμό ουρανίου του και να ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με το απόθεμά του σε ουράνιο εμπλουτισμένο κατά 60%.

Το Channel 12 προσθέτει ότι το Ιράν θα μπορούσε επίσης να συμφωνήσει να επιτρέψει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρήσει τις εναπομένουσες φυγοκεντρικές συσκευές και να σταματήσει τη χρηματοδότηση περιφερειακών ομάδων-πληρεξουσίων, συμπεριλαμβανομένων της Χεζμπολάχ, της Χαμάς και των ιρακινών πολιτοφυλακών.