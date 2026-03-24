Channel 12: Οι ΗΠΑ προτείνουν ειρηνευτική σύνοδο κορυφής με το Ιράν στην Ισλαμαμπάντ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες — μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν, Αίγυπτο και Τουρκία — συζητούν επί του παρόντος τη διεξαγωγή μιας «συνόδου κορυφής για την ειρήνη» με το Ιράν ήδη από την Πέμπτη, όπου οι πλευρές θα συζητήσουν μια νέα συμφωνία 15 σημείων που πρότειναν οι ΗΠΑ, αναφέρει το Channel 12, επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο.

Η σύνοδος κορυφής πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί στην Ισλαμαμπάντ, αναφέρει το εβραϊκό δίκτυο, αν και αναφέρει ότι δύο πηγές σημειώνουν ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε μια τέτοια σύνοδο κορυφής.

Ο νεοεκλεγείς ηγέτης του Ιράν, ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, πρέπει να εγκρίνει την παρουσία του Ιράν, αναφέρει το δίκτυο, αν και φέρεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης αμερικανο-ισραηλινής εκστρατείας και δεν έχει εμφανιστεί ούτε ακουστεί από τον διορισμό του.

Δεν είναι σαφές σε ποιο επίπεδο θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες, συνεχίζει το δημοσίευμα. Ενώ οι ΗΠΑ λέγεται ότι προτιμούν μια συνάντηση υψηλού επιπέδου — όπως μεταξύ του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ — θα μπορούσαν επίσης να πραγματοποιηθούν σε χαμηλότερο επίπεδο, όπως μεταξύ του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και των κορυφαίων βοηθών του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Ανεξάρτητα από τις διαπραγματεύσεις της Ουάσινγκτον με το Ιράν, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν στο Channel 12 ότι δεν βλέπουν τον πόλεμο να τελειώνει ή ακόμη και να διακόπτεται τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, καθώς η επίτευξη συμφωνίας αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο.

Η έκθεση προσθέτει ότι οι ΗΠΑ έχουν δώσει στο Ισραήλ ένα σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο έχουν υποβάλει στο Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι υπάρχουν πολλά σημεία συμφωνίας με το Ιράν σχετικά με τους όρους τερματισμού του πολέμου και μια σοβαρή πιθανότητα για μια συμφωνία. Ωστόσο, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι τα χάσματα μεταξύ των πλευρών είναι πολύ μεγάλα, σημειώνει η έκθεση.

Παραμένει ασαφές τι είδους κανάλι διαπραγμάτευσης έχει δημιουργηθεί με το Ιράν από τους Κούσνερ και Γουίτκοφ, συνεχίζει το ρεπορτάζ. Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν στο Channel 12 ότι η ιρανική κυβέρνηση «βρίσκεται σε κατάσταση χάους» και δυσκολεύεται να επικοινωνήσει ακόμη και εσωτερικά.