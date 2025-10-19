Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Χαμάς: Θα παραδώσει μια ακόμη σορό σήμερα στον Ερυθρό Σταυρό

Τι ανέφερε η ανακοίνωση

Χαμάς: Θα παραδώσει μια ακόμη σορό σήμερα στον Ερυθρό Σταυρό
EPA
DEBATER NEWSROOM

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου, τα οποία πρόκειται να παραδώσει σήμερα στο Ισραήλ, “εφόσον οι συνθήκες επί του πεδίου είναι κατάλληλες”.

Η παλαιστινιακή οργάνωση επεσήμανε ότι οποιαδήποτε “κλιμάκωση” από την πλευρά του Ισραήλ “θα περιπλέξει τις επιχειρήσεις έρευνας και ανασκαφής και την ανάκτηση των σορών, γεγονός που θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις” στην παράδοσή τους στο Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ