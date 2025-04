Ραγίζει καρδιές το βίντεο που ανέβασε η Χαμάς το Μεγάλο Σάββατο και αποτυπώνονται οι εκκλήσεις που κάνει για βοήθεια ο 36χρονος όμηρος, Ελκάνα Μπομπότ, μιλώντας στο τηλέφωνο.

Ο 36χρονος απήχθη από το Ισραήλ στις 07 Οκτωβρίου του 2023 και από τότε κρατείται στα λαγούμια της Χαμάς. Στο βίντεο φαίνεται ότι βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ, η φωνή του «τρέμει» από την ένταση.

«Δεν καταλαβαίνετε; Θέλω να φύγω από εδώ. Δεν έχω φαγητό… Πνίγομαι. Θέλω να φύγω από εδώ. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με», λέει ο ίδιος εμφανώς αναστατωμένος. Ακόμα πιο ανατριχιαστικό είναι το γεγονός ότι το βίντεο τελειώνει με μία κλεψύδρα και το μήνυμα ότι «Ο χρόνος τελειώνει».

Hamas releases new video of an Israeli hostage. pic.twitter.com/s2hEMnVbFP