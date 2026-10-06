Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Παγκράτι: Συνελήφθησαν τρεις νεαροί

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου σε κοινόχρηστο χώρο στο Παγκράτι.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 00:50 στην οδό Β. Λάσκου σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ ατόμων, με την αστυνομία να φτάνει στο σημείο μετά από κλήση 26χρονου, ο οποίος δήλωσε ότι άκουσε φωνές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από έρευνες των Αρχών, σε υπόγειο εντοπίστηκαν 1 κάλυκας και 2 βλήματα και σε ακάλυπτο χώρο ένα πιστόλι 22 χιλιοστών. Τα περισσότερα άτομα είχαν αποχωρήσει πριν φτάσουν οι αρχές.

Πέντε εμπλεκόμενοι εντοπίστηκαν στο πέμπτο όροφο πολυκατοικίας την ώρα που επιχειρούσαν να διαφύγουν. Συνελλήφθησαν τρεις ημεδαποί γεν. το 2006, το 2007 και το 2008. Ο 19χρονος με κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι άλλοι δυο για συνέργεια. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.