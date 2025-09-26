Χαμάς: «Παραπλανητική η ομιλία του Νετανιάχου»

Η κυβέρνηση της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς, εξέδωσε μια μακροσκελή απάντηση στην ομιλία του Νετανιάχου, λέγοντας ότι είχε προωθήσει «οκτώ μεγάλα ψέματα και δεκάδες ψευδείς ισχυρισμούς».

«Ο Νετανιάχου εκφώνησε μια παραπλανητική ομιλία στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών την Παρασκευή… σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να δικαιολογήσει τα εγκλήματα πολέμου και τις πράξεις γενοκτονίας που διαπράττονται από την κατοχή εναντίον του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε.

«Ο Νετανιάχου μίλησε για πόλεμο σε «επτά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας», περιγράφοντάς τον ως μάχη κατά της «τρομοκρατίας». Η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος στόχευε αμάχους και πολιτικές υποδομές. Ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από νέες χώρες «ενθαρρύνει τη δολοφονία Εβραίων». Στην πραγματικότητα, η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης αποτελεί δεσμευτικό διεθνές και νομικό δικαίωμα.

Ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι η «αντίσταση εμποδίζει τους κατοίκους της Γάζας να φύγουν», αντικρούοντας τη δική του δήλωση ότι 700.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί… Αντίθετα, οι κυβερνητικοί φορείς παρείχαν βοήθεια και υποστήριξη σε όσους εκτοπίστηκαν από τη Γάζα προς τα νότια. Δεν υπήρξε ποτέ καμία αποτροπή της εγκατάλειψης της Γάζας από τους πολίτες» ανέφερε μεταξύ άλλων η Χαμάς.