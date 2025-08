Χαμάς: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο ενός Ισραηλινού ομήρου, που είχε απαχθεί κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης την 7η Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ.

Στο βίντεο, διάρκειας λίγο παραπάνω από ένα λεπτό, διακρίνεται ο όμηρος, υπερβολικά αδύνατος και εμφανώς εξασθενημένος, να κρατείται μέσα σε ένα τούνελ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) δεν έχει καταφέρει να επαληθεύσει τη γνησιότητα του βίντεο, ούτε την ημερομηνία καταγραφής του. While Gazans are overfed and overweight, the hostages look like skeletons, resembling Holocaust survivors, merely skin and bones, nearly starved to death in Hamas dungeons.



Will it make it to the New York Times front page? pic.twitter.com/KzVvs8RpmZ— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) August 1, 2025

Τα ισραηλινά ΜΜΕ αναγνώρισαν τον όμηρο ως τον Εβιατάρ Νταβίντ, ηλικίας 24 ετών, που εμφανίστηκε στα τέλη Φεβρουαρίου σε ένα βίντεο με την απελευθέρωση άλλων ομήρων, το οποίο είχε δώσει στη δημοσιότητα η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Είχε απαχθεί την 7η Οκτωβρίου του 2023 από την περιοχή του μουσικού φεστιβάλ Nova, στο νότιο Ισραήλ.

Στο νέο βίντεο, ο Εβιατάρ Νταβίντ εμφανίζεται εναλλάξ στις οθόνες με παιδιά που υποφέρουν από υποσιτισμό, μια ξεκάθαρη αναφορά στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, που απειλείται από έναν «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Χθες, ο Ισλαμικός Τζιχάντ, οργάνωση σύμμαχος της Χαμάς, έδωσε στη δημοσιότητα ένα άλλο βίντεο με τον 21χρονο Ρομ Μπρασλάβσκι, έναν Ισραηλινογερμανό πολίτη, που είχε επίσης απαχθεί την 7η Οκτωβρίου του 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκ των 251 ανθρώπων που απήχθηκαν εκείνη την ημέρα, 49 παραμένουν κρατούμενοι στη Γάζα, εκ των οποίων 27 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.