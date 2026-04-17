Επέστρεψε στη Γαλλία 86χρονη που είχε συλληφθεί από την ICE

Μια 86χρονη Γαλλίδα, η οποία είχε συλληφθεί από αξιωματούχους της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) και κρατείτο σε κέντρο κράτησης στη Λουιζιάνα, επέστρεψε σήμερα στη Γαλλία, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Αυτή η Γαλλίδα, η οποία ήταν παντρεμένη με Αμερικανό, ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο, «επέστρεψε στη Γαλλία σήμερα το πρωί και αυτό μας φέρνει ικανοποίηση», δήλωσε ο Μπαρό σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Μονπελιέ.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την Τρίτη τη σύλληψη την 1η Απριλίου της γυναίκας, η οποία εισήλθε στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025 με τουριστική βίζα που της επέτρεπε να παραμείνει για 90 ημέρες. Ωστόσο, συνέχισε την παραμονή της στις ΗΠΑ για επτά μήνες, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων που ανέφερε ο γιος της σε συνέντευξη που έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τη Δευτέρα, η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία διέμενε στην Αλαμπάμα, συνελήφθη με χειροπέδες σε χέρια και πόδια.

Όταν ρωτήθηκε για τις μεθόδους της ICE, ο Γάλλος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι «δεν είναι απαραίτητα μέθοδοι που είναι σύμφωνες – δεν αναφέρομαι σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικότερα – με εκείνες που ισχύουν και είναι αποδεκτές από εμάς».

Η 86χρονη είχε αποφασίσει να εγκατασταθεί στις ΗΠΑ και να παντρευτεί το 2025 έναν Αμερικανό, πρώην σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι δυο τους είχαν γνωριστεί περίπου 60 χρόνια νωρίτερα, όταν εκείνη κατείχε θέση ως δίγλωσση γραμματέας σε μια βάση του ΝΑΤΟ, και επανασυνδέθηκαν αφότου και οι δύο χήρεψαν. Αυτός ο βετεράνος του Βιετνάμ πέθανε ξαφνικά τον Ιανουάριο σε ηλικία 85 ετών.