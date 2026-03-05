Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Μακρόν για την κρίση στη Μέση Ανατολή – Τι συμφώνησαν

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε το μεσημέρι της Πέμπτης 5/3 τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, στην οποία συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Μακρόν σχετικά με την αμυντική συνδρομή που η Ελλάδα παρέχει στην Κύπρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έπειτα οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κ.κ. Μητσοτάκης και Μακρόν συμφώνησαν να συντονίσουν την ανάπτυξη στρατιωτικών πόρων στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο και να συνεργαστούν για να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι.