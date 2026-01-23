Bloomberg: Οι ΗΠΑ ζητούν “λευκή επιταγή” για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Τραμπ

Παρά το βήμα πίσω που φαίνεται να έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Γροιλανδίας, σύμφωνα με το Bloomberg, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αναθεώρηση της συμφωνίας άμυνας με τη Δανία, ώστε να αρθούν όλοι οι περιορισμοί στη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Ουάσιγκτον θέλει να ξαναγράψει κρίσιμα σημεία της συμφωνίας με τη Δανία, μετατρέποντας τη Γροιλανδία σε χώρο ανεμπόδιστης στρατιωτικής δραστηριότητας, σε μια διαπραγμάτευση που έχει εξελιχθεί σε κεντρικό πεδίο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Τραμπ.

Η αρχική συμφωνία του 1951, όπως τροποποιήθηκε το 2004, προβλέπει ότι οι ΗΠΑ οφείλουν να «συμβουλεύονται και να ενημερώνουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν από οποιαδήποτε «σημαντική αλλαγή» στις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις στο νησί.

Ακριβώς αυτό το σημείο είναι που θέλουν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ να αποδυναμώσουν, ακόμα και να αφαιρέσουν, προκειμένου να μην υπάρχει καμία νομική ή πολιτική δέσμευση.

Άτομα με γνώση των συνομιλιών σημείωσαν στο Bloomberg ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει διατύπωση που θα εξασφαλίζει απόλυτη ελευθερία κινήσεων, χωρίς χρονικούς ή επιχειρησιακούς περιορισμούς. Οι τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας παραμένουν ανοιχτές και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπάρχει «πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία, μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες.

«Θα δουλέψουμε όλοι μαζί. Και μάλιστα το ΝΑΤΟ θα συμμετέχει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συμφωνία δεν θα αφορά μόνο διμερείς σχέσεις ΗΠΑ–Δανίας αλλά και τη συμμαχία. Επιστρέφοντας από το Νταβός, σημείωσε ότι εντός δύο εβδομάδων θα καταστήσει σαφές αν η Κοπεγχάγη έχει δώσει τη συγκατάθεσή της.

Σε συνέντευξή του στο Fox Business, ο Τραμπ ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρος: «Θα έχουμε όλη τη στρατιωτική πρόσβαση που θέλουμε. Θα μπορούμε να βάλουμε στη Γροιλανδία ό,τι χρειαζόμαστε. Ουσιαστικά είναι πλήρης πρόσβαση, χωρίς τέλος και χωρίς χρονικό όριο».

Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα του Bloomberg, το πλαίσιο που περιέγραψε ο Τραμπ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ανάπτυξη αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων, δικαιώματα εξόρυξης με στόχο τον αποκλεισμό κινεζικών συμφερόντων και ενισχυμένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική. Σε αντάλλαγμα, θα δεσμευόταν να μην επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες.

Βέβαια, δεν είναι σαφές προς το παρόν μέχρι σε ποιο σημείο η Δανία και η Γροιλανδία θα αποδεχθούν αλλαγές τέτοιας κλίμακας.

Η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν έχει δηλώσει ότι και οι δύο πλευρές είναι ανοιχτές σε «περαιτέρω επέκταση» της αμυντικής συμφωνίας του 1951, τονίζοντας όμως ότι αυτό πρέπει να γίνει «με σωστό και σεβαστό τρόπο».

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η υφιστάμενη συμφωνία θεωρείται ήδη αρκετά ελαστική, ενώ τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία έχουν εδώ και χρόνια ενθαρρύνει την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας.