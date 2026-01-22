Σύγχυση και αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί “πλαισίου συμφωνίας” για τη Γροιλανδία – Αποστάσεις από Ρούτε

Στον ελβετικό χιονοδρομικό σταθμό του Νταβός της Ελβετίας, που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, πως συμφώνησε όσον αφορά το πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, τον Μαρκ Ρούτε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και οι Eυρωπαίοι σύμμαχοί τους θα συνεργαστούν τόσο στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» όσο και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία, βάσει του προσχεδίου συμφωνίας στο οποίο κατέληξε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ. Όπως ανέφερε, η συμφωνία θα έχει διάρκεια «για πάντα» και θα καλύπτει όχι μόνο τη Γροιλανδία, αλλά και ολόκληρη την Αρκτική.

🚨 LIVE FROM DAVOS: President Donald J. Trump announces framework for a future deal with Greenland.



MUST WATCH ⬇️ pic.twitter.com/FmIE0dV0Fj— The White House (@WhiteHouse) January 21, 2026

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι οι ευρωπαίοι σύμμαχοι θα έχουν ρόλο τόσο στο πρόγραμμα «Χρυσός Θόλος» όσο και στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών στη Γροιλανδία.

«Θα συμμετάσχουν στον "Χρυσό Θόλο" και θα συμμετάσχουν στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών, όπως κι εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το χρονικό ορίζοντα της συμφωνίας, ο Τραμπ απάντησε μονολεκτικά: «Για πάντα». Πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια «πολύ καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ, αλλά και για εκείνους», αναγνωρίζοντας ωστόσο πως «είναι λίγο περίπλοκη» και ότι οι λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «μια ιδέα, ένα πλαίσιο», χωρίς να αποσαφηνίσει το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα ή τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων πλευρών.

Από την άλλη, βέβαια, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, διαψεύδει τον Αμερικανό πρόεδρο, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα της κυριαρχίας της Γροιλανδίας και το εάν θα παραμείνει αυτόνομη περιοχή της Δανίας δεν εθίγη κατά τις συνομιλίες που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας δηλώσεις του Λευκού Οίκου.

Ερωτηθείς από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News αν η Γροιλανδία θα παραμείνει μέρος της Δανίας στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης μελλοντικής συμφωνίας, ο Μαρκ Ρούτε απάντησε ότι το θέμα «δεν εθίγη στις συνομιλίες μου με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Όπως εξήγησε, η συζήτηση επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην ασφάλεια της Αρκτικής, μιας περιοχής στρατηγικής σημασίας που βρίσκεται σε ταχεία μετάβαση.

Γκρίνια σε Γροιλανδία και Δανία

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «πλαισίου συμφωνίας» για την υπόθεση της Γροιλανδίας αντιμετωπίστηκε με έντονο σκεπτικισμό στην αυτόνομη νήσο, τμήμα της Δανίας, την οποία έχει καταστήσει σαφές ότι ορέγεται ο αμερικανός πρόεδρος.

Γροιλανδοί που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Νούουκ, την πρωτεύουσα, φάνηκαν να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους μαθαίνοντας την είδηση, ή είπαν πως δεν πιστεύουν τον ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο.

Είναι «απλούστατα ψέμα. Ψεύδεται», είπε ο Μίκελ Νίλσεν, 47χρονος τεχνίτης. «Δεν πιστεύω τίποτα απ’ όσα λέει–και νομίζω πως δεν είμαι ο μόνος», επέμεινε.

«Ποιον, τον Τραμπ; Δεν τον πιστεύω», ήταν η αντίδραση της Άνακ, νοσηλεύτριας-βοηθού, 64 ετών.

«Η Γροιλανδία είναι η χώρα των Γροιλανδών. Δεν γίνεται να την αποκτήσεις έτσι, για οποιονδήποτε λόγο. Οπωσδήποτε όχι αν είσαι ο Τραμπ», πρόσθεσε.

Παρόμοια ήταν η αντίδραση του Μίκι, ο οποίος ζήτησε να μη μεταδοθεί το επώνυμό του.

«Λέει κάτι και, δυο λεπτά αργότερα, λέει το αντίθετο. Είναι δύσκολο να τον πιστέψεις», εξήγησε ο άνδρας 31 ετών.

Στη Δανία, η βουλευτής Σάσα Φάξε κατήγγειλε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη συμμετοχή της Γροιλανδίας, κάνοντας λόγο για «ανύπαρκτες διαπραγματεύσεις».

«Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας της Γροιλανδίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και η Γροιλανδή βουλευτής Αάγια Κέμνιτς Λάρσεν απέρριψε κατηγορηματικά τέτοια σενάρια, δηλώνοντας ότι «οποιαδήποτε εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην κυριαρχία ή στους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας είναι απολύτως εκτός συζήτησης».