Αναβλήθηκε η σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση στο Λονδίνο των υπουργούν Εξωτερικών των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ουκρανίας, σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και αντί αυτής, σύμφωνα με το Sky News, θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων από τις πέντε χώρες.

Η πρόταση που θα έβαζαν στο τραπέζι οι ΗΠΑ περιλάμβανε την αναγνώριση της κυριαρχίας της Ρωσίας επί της Κριμαίας και την άτυπη αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου στις ουκρανικές περιοχές που έχει καταλάβει μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022. Στην ίδια πρόταση περιλαμβανόταν η δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα διεκδικήσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, αλλά και την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία μετά την κατάληψη της Κριμαίας του 2014.

BREAKING



President Zelensky rejects the Trump regime's ultimatum regarding the ceding of Crimea to the Russian Federation.



"There is nothing to discuss—this lies outside our Constitution. This is our territory, the land of the Ukrainian people. This will NOT happen."



🇺🇦🇺🇸🇷🇺 pic.twitter.com/FzJsnGUGjt