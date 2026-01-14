Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
ΔΙΕΘΝΗ

«Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα αστοχήσει» – Απειλές από το Ιράν κατά του Τραμπ

H αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024

«Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα αστοχήσει» – Απειλές από το Ιράν κατά του Τραμπ
DEBATER NEWSROOM

Απειλές εξαπέλυσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά από όσα ακούγονται για επίθεση κατά του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα, μέσω της κρατικής τηλεόρασης έγινε αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024 όταν μια σφαίρα τον χτύπησε στο αυτί κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας.

Μάλιστα, στο μήνυμα της η κρατική τηλεόραση είχε και μια φωτογραφία από τη στιγμή που ο Ντόναλν Τραμπ είχε δεχθεί τη σφαίρα στο αυτί.

