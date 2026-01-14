«Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα αστοχήσει» – Απειλές από το Ιράν κατά του Τραμπ

Απειλές εξαπέλυσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά από όσα ακούγονται για επίθεση κατά του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα, μέσω της κρατικής τηλεόρασης έγινε αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024 όταν μια σφαίρα τον χτύπησε στο αυτί κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας.

Islamic republic state TV just crossed a red line. Airing an image of President Trump after an attempted assassination (by the regime) along with a Persian message reading “this time, the bullet won’t miss.” This is a direct threat against the President. pic.twitter.com/g4UUwnxEYX— Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 14, 2026

Μάλιστα, στο μήνυμα της η κρατική τηλεόραση είχε και μια φωτογραφία από τη στιγμή που ο Ντόναλν Τραμπ είχε δεχθεί τη σφαίρα στο αυτί.