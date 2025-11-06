Αυστραλία: 19χρονη κόλλησε αυτοκόλλητα μάτια σε έργο τέχνης – Κατηγορείται για φθορά

Σε δικαστήριο της Νότιας Αυστραλίας εμφανίστηκε μέσω τηλεφώνου την Τρίτη (04/11) η 19χρονη Amelia Vanderhorst, κατηγορούμενη για φθορά σε δημόσια περιουσία έπειτα από την τοποθέτηση πλαστικών ματιών σε γλυπτό.

Όπως αναφέρει το BBC, η νεαρή γυναίκα κατηγορείται ότι πρόσθεσε πλαστικά μάτια σε γλυπτό, το οποίο είναι γνωστό στους ντόπιους ως «Blue Blob», προκαλώντας ζημιά στο έργο τέχνης που είχε τοποθετηθεί στο δημόσιο χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπέβαλε ένσταση η 19χρονη και ανέφερε στο δικαστήριο ότι είναι άρρωστη. Ο δικαστής της συνέστησε να βρει δικηγόρο για την επόμενη δικάσιμο, η οποία είναι προγραμματισμένη για τον Δεκέμβριο.

Australian teen charged over allegedly sticking googly eyes on 'Blue Blob' artwork https://t.co/VJ70SHM4yI— BBC News (World) (@BBCWorld) November 6, 2025

Από την πλευρά της, μία μέρα μετά το περιστατικό, η δήμαρχος του Mount Gambier, Lynette Martin, ανέφερε ότι οι επισκευές του έργου τέχνης θα είναι δαπανηρές, καθώς τα αυτοκόλλητα δεν μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιά στο γλυπτό. Η ίδια τόνισε ότι η φθορά αυτού του πολύτιμου δημόσιου έργου είναι απαράδεκτη και προσβλητική για την κοινότητα.

Η δήμαρχος πρόσθεσε ότι το δημοτικό συμβούλιο θα επιδιώξει να καλύψει τα σημαντικά έξοδα επισκευής από το άτομο ή τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη ζημιά.

Το γλυπτό είχε προκαλέσει αντιφατικές αντιδράσεις όταν προτάθηκε για πρώτη φορά στην κοινότητα, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους του και του σχεδίου του.