Το Ισραήλ ετοιμάζει μεγάλη χερσαία επίθεση στον Λίβανο: “Θα κάνουμε ό,τι κάναμε στη Γάζα”

Ο στρατός του Ισραήλ προγραμματίζει μεγάλη χερσαία επίθεση στον Λίβανο, με σκοπό να εξαλειφθούν τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ, όπως αναφέρει το Axios.

Συγκεκριμένα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των IDF, μίλησε στο Axios λέγοντας πως η μεγάλη χερσαία επιχείρηση αναμένεται να γίνει νότια του ποταμού Λιτάνι, περιοχή όπου εδρεύει η Χεζμπολάχ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ισραήλ έχει στείλει ήδη στρατεύματα τα οποία έχουν περάσει τα σύνορα. Τώρα, φαίνεται πως θα ενισχύσει τις δυνάμεις του στρατού, σε μία προσπάθεια να «αποκεφαλίσει» την Χεζμπολάχ και να καταστρέψει υποδομές και όπλα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως θα είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση που έχει γίνει στον Λίβανο, μετά τον πόλεμο του 2006.

«Θα κάνουμε ό,τι κάναμε στη Γάζα», δήλωσε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος στο ίδιο μέσο.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, όταν περισσότεροι από 200 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον της χώρας, σε συντονισμό με τις ενέργειες των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Βαλλιστικοί πύραυλοι από το Μπαχρέιν εκτοξεύτηκαν προς το Ιράν

Παράλληλα, οι New York Times επιβεβαιώνουν το πρώτο χτύπημα από χώρα του Κόλπου στο Ιράν. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, φαίνονται βαλλιστικοί πύραυλοι να εκτοξεύονται από το Μπαχρέιν, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν η επίθεση έγινε από τον στρατό των ΗΠΑ ή του Μπαχρέιν.

CONFIRMED: A video verified by the New York Times shows ballistic missiles launched from Bahrain toward Iran, likely from a U.S.-made HIMARS launcher.



It’s the first confirmed strike on Iran originating from a Gulf country since the war began.



Source: NYT pic.twitter.com/HYCbzyyISi ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 13, 2026

A video dated March. 7, verified by The NY Times, shows ballistic missiles being launched from Bahrain in the direction of Iran, in what appears to be the first confirmed attack on the Islamic Republic originating from a Persian Gulf country since the war began.



Video source:… pic.twitter.com/NLxmH6Slb5— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 13, 2026

Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media στις 7 Μαρτίου και επαληθεύτηκε από τους New York Times ότι τραβήχτηκε κοντά σε κατοικημένη περιοχή και αεροδρόμιο στο βόρειο Μπαχρέιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείχνει δύο πυραύλους να εκτοξεύονται στον αέρα, αφήνοντας λευκά ίχνη καπνού στον ουρανό, και να κατευθύνονται βορειοανατολικά πάνω από τη θάλασσα προς το Ιράν.

Ο εκτοξευτήρας του πρώτου πυραύλου κρύβεται από ένα κτίριο, αλλά ο δεύτερος πύραυλος που εκτοξεύτηκε, προδίδει τον δεύτερο εκτοξευτήρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον Wes J. Bryant, αναλυτή εθνικής ασφάλειας και πρώην μέλος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, και τον Fabian Hoffmann, ειδικό στους πυραύλους στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, ο εκτοξευτήρας αυτός είναι ένα αμερικανικής κατασκευής M142 HIMARS.

Ο αμερικανικός στρατός έχει δηλώσει ότι χρησιμοποιεί το HIMARS στον πόλεμο με το Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Μπαχρέιν έχει υποστεί μια απαράδεκτη σειρά απρόκλητων επιθέσεων με πυραύλους και drones από το Ιράν», δήλωσε η κυβέρνηση στους Times. Ο στρατός της χώρας «δεν έχει συμμετάσχει σε επιθετικές επιχειρήσεις», αλλά «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει».

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση 4 συστημάτων HIMARS στο Μπαχρέιν τον Αύγουστο του 2025, όμως οι παραδόσεις οπλικών συστημάτων συνήθως χρειάζονται χρόνια για να ολοκληρωθούν.

Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε οπλοστάσιο στο Νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα οπλοστάσιο στο νότιο Λίβανο.



Σύμφωνα με τις IDF, την Παρασκευή εντόπισαν μέλη της υποστηριζόμενης από το Ιράν ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ να μεταφέρουν ρουκέτες στο οπλοστάσιο στην περιοχή Αλ-Ματζάντελ.



Λίγα λεπτά αργότερα, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χτύπησε την αποθήκη και, σύμφωνα με ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα, «εξουδετέρωσε» τα συγκεκριμένα μέλη της Χεζμπολάχ.