Axios: Τηλεφωνική επικοινωνία Βανς και Νετανιάχου για πιθανή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν
Τα θέματα που συζήτησαν οι δυο πλευρές
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε σύμφωνα με το Axios ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συζήτησε τις προσπάθειες για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Axios, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει την τηλεδιάσκεψη.
Η πηγή ανέφερε ότι οι δυο τους συζήτησαν επίσης τα στοιχεία μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, ανέφερε το Axios.
