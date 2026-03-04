Axios: Ο Νετανιάχου ρώτησε τις ΗΠΑ για τις «μυστικες επαφές» με Ιράν – Τι του απάντησε ο Λευκός Οίκος

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται σύμφωνα με το Axios να ρώτησε τις ΗΠΑ για το αν πραγματικά υπάρχουν μυστικές επαφές με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έλαβαν πληροφορίες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα που εγείρουν υποψίες ότι είχε πραγματοποιηθεί κάποιο είδος επικοινωνίας μεταξύ του Ιράν και της κυβέρνησης Τραμπ για να συζητηθεί μια εκεχειρία.

Αυτό φαίνεται να είχε ως αποτέλεσμα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ζήτησε διευκρινίσεις από τον Λευκό Οίκο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για το αν όντως υπήρξαν πραγματικά «μυστικές επαφές» με το Ιράν. «Ο Λευκός Οίκος είπε στον Μπίμπι ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν μιλούσε με τους Ιρανούς πίσω από την πλάτη του», δήλωσε μια πηγή.

«Γνωρίζουν ότι δεν μιλάμε με τους Ιρανούς», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

New York Times: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν εμφανίστηκαν ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA

Μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοικτοί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) προκειμένου να εμπλακούν σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, έγραψαν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι αξιωματούχους με γνώση του θέματος.

Η προσφορά έγινε μέσω μιας υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας, που δεν κατονομάστηκε, λένε οι NYT, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τη Μέση Ανατολή και αξιωματούχους από ένα δυτικό κράτος, που μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας.

Μια πηγή από το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών απέρριψε το δημοσίευμα ως «απόλυτα ψεύδη και ψυχολογικό πόλεμο εν μέσω της σύρραξης», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Ο Λευκός Οίκος και η CIA δεν έχουν προς το παρόν απαντήσει σε αίτημα να σχολιάσουν.

Αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον εμφανίζονται επιφυλακτικοί για το αν το Ιράν ή η κυβέρνηση Τραμπ είναι πραγματικά έτοιμοι για μια «έξοδο από την κρίση», τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, τονίζεται στο δημοσίευμα.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων στην παρούσα φάση με την Ουάσιγκτον ημέρες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινά πλήγματα εναντίον της χώρας του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη θέλει συνομιλίες, όμως είναι πολύ αργά, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους εναντίον του Ιράν.

Τα σενάρια για «μυστικές επαφές του Ιράν με τις ΗΠΑ» έφεραν άνοδο της Wall Street

Οι δείκτες της Wall Street σημείωσαν άνοδο καθώς οι επενδυτές σχολίασαν μια αναφορά ότι Ιρανοί πράκτορες επικοινώνησαν κρυφά με τις ΗΠΑ για να επιδιώξουν συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για αμερικανική ναυτική συνοδεία πετρελαιοφόρων μέσω του Στενού του Ορμούζ και για ασφάλιση πολιτικού κινδύνου έφεραν επίσης κάποια ανακούφιση.

Οι New York Times ανέφεραν ότι ιρανοί πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών επικοινώνησαν έμμεσα με τη CIA μια μέρα μετά τις επιθέσεις, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν είτε η κυβέρνηση Τραμπ είτε το Ιράν ήταν προετοιμασμένοι για μια βραχυπρόθεσμη αποκλιμάκωση.

Παρά την έκθεση, υπάρχει πάντα η πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, δήλωσε ο Chris Zaccarelli, επικεφαλής επενδύσεων της Northlight Asset Management, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανοί επενδυτές ήταν σχετικά ανθεκτικοί από την έναρξη του πολέμου.

«Μέχρι ο κόσμος να πιστεύει ότι αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή θα προκαλέσουν ύφεση, δίνουν στις μετοχές το πλεονέκτημα της αμφιβολίας».