Axios: Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Τραμπ την Ημέρα των Ευχαριστιών

Έτοιμος να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είναι σύμφωνα με το Axios ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιθανώς κατά την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει ο αρχηγός του προσωπικού του Ζελένσκι Αντρίι Γέρμακ στο Axios. Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν συμφωνήσει κατ’ αρχήν στις περισσότερες πτυχές του σχεδίου, το οποίο έχει τροποποιηθεί σημαντικά από την αρχική πρόταση των 28 σημείων των ΗΠΑ . Ωστόσο, ο Ζελένσκι θέλει να διαπραγματευτεί το θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων με τον ίδιο τον Τραμπ, δήλωσε ο Γερμάκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ θα αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για την Ημέρα των Ευχαριστιών το βράδυ της Τρίτης και σχεδιάζει να παραμείνει στο Mar-a-Lago μέχρι την Κυριακή. Ο Γερμάκ είπε ότι θα μπορούσε να έχει συμβολική σημασία η πραγματοποίηση της συνάντησης κοντά στην εορτή.

«Ελπίζω η επίσκεψη του Προέδρου Ζελένσκι να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, επειδή… θα βοηθήσει τον Πρόεδρο Τραμπ να συνεχίσει την ιστορική του αποστολή να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Γερμάκ στο Axios σε συνέντευξή του μέσω Zoom την Τρίτη το πρωί.

«Επειδή μπορεί να πει: “Κοιτάξτε, αυτή είναι η επιβεβαιωμένη και συμφωνημένη θέση μας με τους Ουκρανούς. Την υποστηρίζουμε και συνεχίζουμε τώρα να μιλάμε με τους Ρώσους”» πρόσθεσε. Ο Γερμάκ είπε ότι το κύριο χάσμα που έπρεπε να γεφυρωθεί από τους προέδρους ήταν το ζήτημα του εδάφους.

Λευκός Οίκος: Υπάρχουν μερικές λεπτές, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Θέση για τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πήρε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη 25/11.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή της η Καρολίν Λίβιτ τόνισε ότι οι πλευρές που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις είναι κοντά σε συμφωνία καθώς έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος.

«Την περασμένη εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπάρχουν μερικές λεπτές, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών» ανέφερε σε ανάρτησή της