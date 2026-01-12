Axios: Ο Ιρανός ΥΠΕΞ διαπραγματευόταν με τον Γουίτκοφ ενώ ο Τραμπ απειλούσε την Τεχεράνη

Στο γεγονός ότι την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε την Τεχεράνη ο Ιρανός ΥΠΕΞ διαπραγματευόταν με τον Γουίτκοφ στάθηκε το Axios.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Axios ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επικοινώνησε με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, το Σαββατοκύριακο, εν μέσω των απειλών του Προέδρου Τραμπ για στρατιωτική χρήση κατά του καθεστώτος σε υποστήριξη των πρόσφατων διαμαρτυριών, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πηγές ανέφεραν ότι η προσέγγιση φαινόταν να αποτελεί μια προσπάθεια του Ιράν να αποκλιμακώσει την ένταση με τις ΗΠΑ ή τουλάχιστον να κερδίσει περισσότερο χρόνο προτού ο Τραμπ διατάξει οποιαδήποτε ενέργεια για την περαιτέρω αποδυνάμωση του καθεστώτος.

«Μπορεί να συναντηθούμε μαζί τους. Μια συνάντηση έχει προγραμματιστεί, αλλά ίσως χρειαστεί να δράσουμε λόγω των όσων συμβαίνουν, πριν από τη συνάντηση… αλλά μια συνάντηση έχει προγραμματιστεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή.

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ είναι ανοιχτές σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν για μια νέα συμφωνία. «Το πιο έξυπνο πράγμα που έχουν κάνει, ήταν αλήθεια πριν από δύο μήνες, είναι αλήθεια σήμερα, είναι να έχουν πραγματικά μια πραγματική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το τι πρέπει να δούμε όσον αφορά το πυρηνικό τους πρόγραμμα».

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του την Τρίτη για να συζητήσουν επιλογές για την υποστήριξη των διαμαρτυριών και την αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος.