Axios: Ένταση σε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Βανς και Νετανιάχου – “Πούλησες στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο στο Ιράν”

Ένταση επικράτησε σε πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου εν μέσω του πολέμου που διεξάγεται στο Ιράν και την Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail που επικαλείται το Axios, ο Βανς δήλωσε στον Ισραηλινό ηγέτη τη Δευτέρα ότι πολλές από τις προβλέψεις του για τον πόλεμο, τις οποίες είχε πουλήσει στον Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουν υλοποιηθεί.

«Πριν από τον πόλεμο, ο Μπίμπι το πώλησε στον Πρόεδρο ως κάτι εύκολο, καθώς η αλλαγή καθεστώτος ήταν πολύ πιο πιθανή από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Και ο Αντιπρόεδρος ήταν ξεκάθαρος για ορισμένες από αυτές τις δηλώσεις», δήλωσε μια πηγή στο Axios.

Ο Βανς, ο οποίος φέρεται να συμβούλευσε τον Τραμπ να μην προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, διορίστηκε από τον ίδιο για να βοηθήσει στην καθοδήγηση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Βανς έχει εμπλακεί ενεργά στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Τραμπ επιδιώκει να τερματίσει τη σύγκρουση τις επόμενες εβδομάδες με τις πιέσεις στο εσωτερικό να αυξάνονται.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους των Εμιράτων, καθώς και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ την Πέμπτη, σε συναντήσεις που επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου και στην παροχή βοήθειας στους συμμάχους του Κόλπου.

Ο Λευκός Οίκος πρότεινε σε ξένους διπλωμάτες ότι ο Βανς θα μπορούσε να ηγηθεί μιαςαντιπροσωπεία για ειρηνευτικές συνομιλίες υψηλού επιπέδου με το Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Λευκός Οίκος έδωσε εντολή στους διαμεσολαβητές από Αίγυπτο, Τουρκία και Πακιστάν να ενημερώσουν τους Ιρανούς ότι η προθυμία τους να ηγηθεί ο Βανς των συνομιλιών αποτελούσε απόδειξη ότι ο Τραμπ μιλούσε σοβαρά.

Ο Τραμπ παρέτεινε την Πέμπτη την προθεσμία του να μην χτυπήσει τους ιρανικούς ενεργειακούς σταθμούς, γράφοντας στο Truth Social: «Σύμφωνα με το αίτημα της ιρανικής κυβέρνησης, παρακαλώ αφήστε αυτή τη δήλωση να χρησιμεύσει ως παράδειγμα ότι διακόπτω την περίοδο καταστροφής των ενεργειακών σταθμών κατά 10 ημέρες, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 8 μ.μ., ώρα Ανατολικής Ακτής.

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και, παρά τις εσφαλμένες δηλώσεις περί του αντιθέτου…»από τα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και άλλα, πάνε πολύ καλά.