Ασίμ Μουνίρ: Ποιος είναι ο στρατάρχης του Πακιστάν που αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή για το τέλος του πολέμου

Το Sky News επιχειρεί να αναδείξει τον αυξανόμενο ρόλο του Πακιστάν ως διαμεσολαβητή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εξηγώντας γιατί η χώρα της Νότιας Ασίας αποκτά πλέον κομβική σημασία στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο Μουνίρ στο επίκεντρο των επαφών

Καθοριστικό ρόλο στις παρασκηνιακές διεργασίες φαίνεται να διαδραματίζει ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ. Ο στρατάρχης φέρεται να λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στον πρόεδρο της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, και Αμερικανούς απεσταλμένους, καθώς και με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν έχει πραγματοποιήσει δεκάδες επαφές με ομολόγους του στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη διπλωματική κινητικότητα της χώρας.

Η ισχύς του στρατού στο Πακιστάν

Οι ένοπλες δυνάμεις διατηρούν διαχρονικά ισχυρή επιρροή στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Ο Μουνίρ, από το 2022, έχει συγκεντρώσει ιδιαίτερα αυξημένες αρμοδιότητες, μετά από συνταγματική αλλαγή που ενοποίησε τη διοίκηση υπό την ηγεσία του.

Το δημοσίευμα επισημαίνει επίσης τη στενή σχέση του με τον Τραμπ, ιδίως στο πλαίσιο της έντασης με την Ινδία, με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να τον χαρακτηρίζει «αγαπημένο του στρατάρχη».

Οι λόγοι που το Πακιστάν επιδιώκει αποκλιμάκωση

Το Ισλαμαμπάντ προβάλλει ως αξιόπιστος διαμεσολαβητής για μια σειρά από λόγους:

Διατηρεί ανοικτούς διαύλους τόσο με την Ουάσιγκτον όσο και με την Τεχεράνη

Θεωρείται από τους λιγότερο εχθρικούς γείτονες του Ιράν

Απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των ΗΠΑ

Η πρεσβεία του στην Ουάσιγκτον λειτουργεί ως άτυπο σημείο επαφής για την Τεχεράνη μετά την Ισλαμική Επανάσταση

Φιλοξενεί τον δεύτερο μεγαλύτερο σιιτικό πληθυσμό παγκοσμίως

Αντιμετωπίζει ενεργειακές πιέσεις λόγω εντάσεων με τους Ταλιμπάν

Οι όροι της Τεχεράνης για κατάπαυση πυρός

Σύμφωνα με διεθνείς πηγές, το Ιράν θέτει πέντε βασικές προϋποθέσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών:

Πλήρης παύση επιθέσεων και στοχευμένων δολοφονιών

Δημιουργία αξιόπιστων μηχανισμών ασφάλειας

Διασφαλίσεις για αποζημιώσεις λόγω πολεμικών ζημιών

Γενικευμένος τερματισμός συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα

Διεθνής αναγνώριση της κυριαρχίας του στα Στενά του Ορμούζ

Η διπλωματική πρωτοβουλία του Ισλαμαμπάντ

Ο Μουνίρ φέρεται να μεταφέρει αμερικανικές προτάσεις στην Τεχεράνη, διευκολύνοντας τις διαπραγματεύσεις και αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική θέση του Πακιστάν.

Ταυτόχρονα, η χώρα εμφανίζεται πρόθυμη να φιλοξενήσει πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες, είτε στο Ισλαμαμπάντ είτε σε ουδέτερο έδαφος, επιδιώκοντας να συμβάλει ενεργά στην αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.