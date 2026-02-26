Αραγτσί: Σε “λιγότερο από μία εβδομάδα” ο επόμενος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης θα διεξαχθεί σε λιγότερο από μια εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για «καλή πρόοδο» στον τρίτο γύρο που φιλοξενήθηκε σήμερα στη Γενεύη.

Ο Αμπάς Αραγτσί είπε ότι οι συνομιλίες αυτές ήταν «οι σοβαρότερες» που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και ότι η Τεχεράνη παρουσίασε ξεκάθαρα το αίτημά της για άρση των κυρώσεων.

«Κάναμε πολύ καλή πρόοδο και καταπιαστήκαμε πολύ σοβαρά με τα στοιχεία μιας συμφωνίας, τόσο στον πυρηνικό τομέα, όσο και σε εκείνον των κυρώσεων», είπε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν ο Αραγτσί.

Και οι δύο πλευρές χρειάζεται να διαβουλευτούν με τις πρωτεύουσές τους, πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον Αραγτσί, συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα στη Βιέννη.