Αραγτσί: Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν εδάφη αραβικών φίλων μας για να στοχεύσουν παιδιά και αθώους

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν τις αραβικές χώρες ως ορμητήρια για επιθέσεις.

«Το Ιράν και οι Άραβες αδελφοί ζουν δίπλα-δίπλα εδώ και αιώνες με πνεύμα στοργής, φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού», δημοσίευσε μεταξύ άλλων στο X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

إيرانُ والإخوةُ العربُ عاشوا خلالَ قرون جنبًا إلى جنبٍ بروحٍ من الودِّ والصداقة و الاحترام المتبادل. إنّ المعتدينَ الأمريكيينَ ينطلقون من أراضي أصدقائنا العرب ليستهدفوا الأطفالَ والأبرياء. أمّا ردُّ إيران، فسيكونُ حتمًا موجَّهًا إلى قواعد الولاياتِ المتحدةِ و مؤسساتها— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 6, 2026

Αναλυτικά:

Το Ιράν και οι αραβικοί αδελφοί ζουν δίπλα-δίπλα εδώ και αιώνες με πνεύμα αγάπης, φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού. Οι αμερικανοί επιτιθέμενοι εκτοξεύουν από τα εδάφη των αραβικών φίλων μας για να στοχεύσουν παιδιά και αθώους. Όσον αφορά την απάντηση του Ιράν, αυτή θα κατευθυνθεί αναπόφευκτα προς τις βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και των θεσμών τους.