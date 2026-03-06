Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Αραγτσί: Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν εδάφη αραβικών φίλων μας για να στοχεύσουν παιδιά και αθώους

Το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν εδάφη αραβικών φίλων μας για να στοχεύσουν παιδιά και αθώους
AFP POOL
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν τις αραβικές χώρες ως ορμητήρια για επιθέσεις.

«Το Ιράν και οι Άραβες αδελφοί ζουν δίπλα-δίπλα εδώ και αιώνες με πνεύμα στοργής, φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού», δημοσίευσε μεταξύ άλλων στο X.

Αναλυτικά:

Το Ιράν και οι αραβικοί αδελφοί ζουν δίπλα-δίπλα εδώ και αιώνες με πνεύμα αγάπης, φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού. Οι αμερικανοί επιτιθέμενοι εκτοξεύουν από τα εδάφη των αραβικών φίλων μας για να στοχεύσουν παιδιά και αθώους. Όσον αφορά την απάντηση του Ιράν, αυτή θα κατευθυνθεί αναπόφευκτα προς τις βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και των θεσμών τους.

