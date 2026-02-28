Ιράν: Νεκρός ο υπουργός Άμυνας και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης

Ο διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, στρατηγός Μοχάμεντ Πακπούρ, και ο υπουργός Άμυνας του Ιράν Αμίρ Νασιρζαντέχ σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο Reuters.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι οι Πακπούρ, Νασιρζαντέχ και ο επικεφαλής των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών πιθανότατα σκοτώθηκαν στις επιδρομές.

Αρκετοί κορυφαίοι διοικητές του ιρανικού καθεστώτος και του στρατού έγιναν στόχος των επιδρομών σήμερα το πρωί, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και του Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν. Τα αποτελέσματα των επιδρομών παραμένουν ασαφή.