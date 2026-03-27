Αραγτσί: “Κατάφωρα αδικαιολόγητη και βίαιη η επίθεση κατά του Ιράν – ΗΠΑ και Ισραήλ πρόδωσαν τη διπλωματία για δεύτερη φορά”

Έκκληση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Αντικείμενο της συνεδρίασης, που συγκλήθηκε από το Ιράν σε συνεργασία με την Κίνα και την Κούβα, ήταν η ισραηλινο-αμερικανική επίθεση σε σχολείο στην πόλη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 175 παιδιά και εκπαιδευτικούς.

Στην ομιλία του, ο Αραγτσί κατήγγειλε έναν «παράνομο πόλεμο που επιβάλλεται από δύο εκφοβιστικά καθεστώτα που διαθέτουν πυρηνικά όπλα – τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως «κατάφωρα αδικαιολόγητη και βίαιη» και υπογραμμίζοντας ότι η επιθετικότητα ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ το Ιράν βρισκόταν σε διπλωματική διαδικασία με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Πρόδωσαν τη διπλωματία για δεύτερη φορά μέσα σε εννέα μήνες, καταστρέφοντας το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε ο Αραγτσί, προσθέτοντας ότι μία από τις πιο συγκλονιστικές εκδηλώσεις αυτής της επιθετικότητας ήταν η «προμελετημένη, σταδιακή επίθεση» στο Shajareh Tayyebeh, ένα δημοτικό σχολείο θηλέων στην πόλη Μινάμπ, όπου περισσότεροι από 175 μαθητές και δάσκαλοι σφαγιάστηκαν εν ψυχρώ.

Η ομιλία του Ιρανού υπουργού υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη διεθνούς παρέμβασης για την προστασία των πολιτών και των εκπαιδευτικών υποδομών στην περιοχή.