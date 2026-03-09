Αραγτσί για τις τιμές του πετρελαίου: Σας έχουμε πολλές εκπλήξεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί αναφέρθηκε στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«9 ημέρες μετά την έναρξη της Επιχείρησης Επικό Λάθος, οι τιμές του πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί, ενώ όλα τα βασικά προϊόντα εκτοξεύονται στα ύψη.

9 days into Operation Epic Mistake, oil prices have doubled while all commodities are skyrocketing. We know the U.S. is plotting against our oil and nuclear sites in hopes of containing huge inflationary shock. Iran is fully prepared.



And we, too, have many surprises in store. pic.twitter.com/UNQu0fVZE2— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 9, 2026

Γνωρίζουμε ότι οι ΗΠΑ συνωμοτούν εναντίον των πετρελαϊκών και πυρηνικών εγκαταστάσεών μας με την ελπίδα να περιορίσουν ένα τεράστιο πληθωριστικό σοκ. Το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο. Και εμείς, επίσης, έχουμε πολλές εκπλήξεις» ανέφερε σε ανάρτησή του.