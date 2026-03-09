Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Αραγτσί για τις τιμές του πετρελαίου: Σας έχουμε πολλές εκπλήξεις

Αραγτσί για τις τιμές του πετρελαίου: Σας έχουμε πολλές εκπλήξεις
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί αναφέρθηκε στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«9 ημέρες μετά την έναρξη της Επιχείρησης Επικό Λάθος, οι τιμές του πετρελαίου έχουν διπλασιαστεί, ενώ όλα τα βασικά προϊόντα εκτοξεύονται στα ύψη.

Γνωρίζουμε ότι οι ΗΠΑ συνωμοτούν εναντίον των πετρελαϊκών και πυρηνικών εγκαταστάσεών μας με την ελπίδα να περιορίσουν ένα τεράστιο πληθωριστικό σοκ. Το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο. Και εμείς, επίσης, έχουμε πολλές εκπλήξεις» ανέφερε σε ανάρτησή του.

