Σε νέο διπλωματικό αδιέξοδο ΗΠΑ και Ιράν – Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με τα ιρανικά παζάρια για Ορμούζ και πυρηνικά

Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η διπλωματία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζει να είναι σε τεντωμένο σχοινί, καθώς οι όποιες προσπάθειες έως τώρα για επανέναρξη των συνομιλιών έχουν πέσει στο κενό.

Οι ΗΠΑ φαίνεται ότι απορρίπτουν την πρόταση της Τεχεράνης να επιλυθεί το θέμα της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και να παγώσει η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε τα ξημερώματα της Τρίτης 28/4 ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα. «Δεν του αρέσει η πρόταση», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στον Τραμπ.

Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε χθες Δευτέρα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών.

Απίθανό να δεχθεί την πρόταση του Ιράν ο Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί τη Δευτέρα ότι είναι απίθανο να αποδεχθεί την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αφού η Τεχεράνη πρότεινε ένα σχέδιο που θα άνοιγε ξανά το Στενό του Ορμούζ, αφήνοντας τα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις.

Δύο πρόσωπα με γνώση του θέματος δήλωσαν ότι ο Τραμπ εξέφρασε τις απόψεις του κατά τη διάρκεια συνάντησης τη Δευτέρα με κορυφαίους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας, στην οποία συζητήθηκε το Ιράν.

Ένα από τα πρόσωπα αυτά είπε ότι ο Τραμπ δεν ήταν πιθανό να αποδεχθεί το σχέδιο, το οποίο διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες.

Η επαναλειτουργία του Στενού χωρίς να επιλυθούν τα ζητήματα γύρω από τον εμπλουτισμό ουρανίου ή τα αποθέματα του Ιράν σε ουράνιο σχεδόν κατάλληλο για την κατασκευή βόμβας θα μπορούσε να αφαιρέσει ένα βασικό μέσο πίεσης των ΗΠΑ στις συνομιλίες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ρούμπιο: Η αποτροπή αποκτησης πυρηνικού όπλου για το Ιράν παραμένει «το βασικό ζήτημα»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί «τον πυρήνα του ζητήματος» για την Ουάσιγκτον.

Μιλώντας στο Fox News, ο Ρούμπιο σχολίασε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, η οποία – σύμφωνα με το δίκτυο – προβλέπει αναβολή των συζητήσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα με αντάλλαγμα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, εφόσον οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό και τερματίσουν τον πόλεμο.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, αν αυτό το ριζοσπαστικό θεοκρατικό καθεστώς παραμείνει στην εξουσία, θα αποφασίσει ότι θέλει πυρηνικό όπλο», ανέφερε.

Όπως είπε, το ζήτημα αυτό «πρέπει να αντιμετωπιστεί» και παραμένει «το βασικό θέμα» στις επαφές με το Ιράν.

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι η Τεχεράνη επιδιώκει πραγματικά συμφωνία, ο Ρούμπιο απάντησε ότι οι Ιρανοί είναι «ικανοί διαπραγματευτές» που προσπαθούν να «κερδίσουν χρόνο».

«Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να το πετύχουν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αποτρέπει οριστικά το Ιράν από το να κινηθεί προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

EXCLUSIVE: Secretary Rubio calls the Strait of Hormuz an "economic nuclear weapon" that Iran is trying to use against the world, adding that regime change must come from within Iran. pic.twitter.com/TlHN3JqrAj— Trey Yingst (@TreyYingst) April 27, 2026

Παράλληλα, ο Ρούμπιο εκτίμησε ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται σοβαρή ως προς την προσπάθεια εξόδου από την κρίση, υποστηρίζοντας ότι τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το Ιράν πριν από την έναρξη του πολέμου παραμένουν ή έχουν επιδεινωθεί.

Ανέφερε ότι η χώρα έχει πλέον χάσει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ενώ – όπως είπε – έχουν καταστραφεί οι σχετικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και το ναυτικό της.

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αραγτσί χαιρετίζει την «υποστήριξη» της Ρωσίας στη «διπλωματία»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί εξήρε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τη διμερή σχέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με τη Ρωσική Ομοσπονδία και χαιρέτισε την «υποστήριξη στη διπλωματία» από πλευράς της Μόσχας και την «αλληλεγγύη» της. Pleased to engage with Russia at the highest level as the region is in major flux.



Recent events have evidenced the depth and strength of our strategic partnership. As our relationship continues to grow, we are grateful for solidarity and welcome Russia's support for diplomacy. pic.twitter.com/I1VyDSfxET— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 28, 2026

Ακόμη, έκρινε μέσω X ότι «τα πρόσφατα γεγονότα» έδειξαν «το βάθος και τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» των δυο πλευρών. Έκανε τα σχόλια αυτά μετά τις συναντήσεις του με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ χθες.

Η Ρωσία έχει προσφερθεί να μεσολαβήσει για να αποκατασταθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, τον οποίο καταδίκασε.

Ακόμη, η Μόσχα έχει προτείνει να αποθηκεύσει το ουράνιο που έχει εμπλουτιστεί σε υψηλό βαθμό, στο πλαίσιο διευθέτησης για να επιλυθεί η διένεξη όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι ΗΠΑ όμως απορρίπτουν την ιδέα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΥΠΕΞ του Ιράν δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του υπουργού στο Telegram.

Νωρίτερα, είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο επίσκεψής του στη Ρωσία, ότι ο Τραμπ ζήτησε διαπραγματεύσεις επειδή οι ΗΠΑ δεν έχουν επιτύχει κανέναν από τους στόχους τους.

Ιράν: Η κατάσχεση δεξαμενόπλοιων από τις ΗΠΑ αποτελεί «ένοπλη ληστεία στην ανοιχτή θάλασσα»

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε έντονα στην κατάσχεση των δεξαμενόπλοιων Majestic X και Tifani από τις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «ένοπλη ληστεία στην ανοιχτή θάλασσα».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ χαρακτήρισε την ενέργεια «νομιμοποίηση της πειρατείας», σε ανάρτησή του στο X.

«Καλωσορίσατε στην επιστροφή των πειρατών – μόνο που τώρα λειτουργούν με κρατικά εντάλματα, πλέουν υπό επίσημες σημαίες και αποκαλούν τη λεηλασία τους “επιβολή του νόμου”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις έρχονται καθώς ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν την αντιπαράθεση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με αμφότερες τις πλευρές να ανακοινώνουν καταλήψεις εμπορικών πλοίων τις τελευταίες ημέρες.

Έκκληση Γκουτέρες: «Ανοίξτε τα Στενά, όχι διόδια, όχι διακρίσεις»

«Δεδομένου του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις, ο παγκόσμιος οργανισμός θα πρέπει να υποστηρίξει ένα πλαίσιο έκτακτης ανάγκης που προτείνει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός» δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο Γενικός Γραμματέας προειδοποίησε για τις συνέπειες της αναμονής για την αντιμετώπιση της «χειρότερης διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας από την COVID-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία».

«Αυτές οι πιέσεις καταλήγουν σε άδειες δεξαμενές καυσίμων, άδεια ράφια και άδεια πιάτα. Το ανθρωπιστικό κόστος αυξάνεται», δήλωσε ο Γκουτέρες στο 15μελές συμβούλιο.

«Απευθύνω έκκληση στα εμπλεκόμενα μέρη: ανοίξτε τα Στενά, αφήστε τα πλοία να περάσουν· όχι διόδια, όχι

Σημείωσε ότι «η παρατεταμένη αναστάτωση κινδυνεύει να προκαλέσει μια παγκόσμια επισιτιστική έκτακτη ανάγκη, ωθώντας εκατομμύρια ανθρώπους, ειδικά στην Αφρική και τη Νότια Ασία, στην πείνα και τη φτώχεια».

Ιράν στον ΟΗΕ: Χρειάζονται «αξιόπιστες εγγυήσεις» για να υπάρξει σταθερότητα στον Κόλπο

Το Ιράν δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι απαιτούνται «αξιόπιστες εγγυήσεις» απέναντι σε ενδεχόμενη νέα επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα στον Περσικό Κόλπο.

Ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, μιλώντας σε συνεδρίαση που συγκάλεσε το Μπαχρέιν, ανέφερε ότι «διαρκής σταθερότητα και ασφάλεια» στην περιοχή μπορούν να υπάρξουν μόνο μέσα από «μόνιμο τερματισμό της επιθετικότητας κατά του Ιράν» και εγγυήσεις ότι αυτή δεν θα επαναληφθεί.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ενώ δεκάδες χώρες εξέφρασαν ανησυχία για τον έλεγχο που ασκεί το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Μετά τη συνεδρίαση, ο Ιραβανί κατηγόρησε τις χώρες που επέκριναν το Ιράν ότι αγνοούν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

«Οι ΗΠΑ ενεργούν σαν πειρατές και τρομοκράτες», δήλωσε, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι στοχοποιεί εμπορικά πλοία, εκφοβίζει πληρώματα και προχωρά σε παράνομες κατασχέσεις πλοίων.